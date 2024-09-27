В Москве появятся новые маршруты между станцией Перово, метро и Шоссе Энтузиастов

Фото: istockphoto/Frank Armstrong
Новые удобные маршруты появятся между станцией третьего Московского центрального диаметра Перово, метро и станцией Московского центрального кольца Шоссе Энтузиастов в Восточном административном округе. Об этом сообщает 27 сентября Городское хозяйство Москвы в Telegram-канале.
Основная задача маршрутов — это доступность станций и социальных объектов таких, как больница, поликлиника, медицинский центр и несколько школ.
По маршрутам расширят и обновят тротуары на площади 47,3 тысячи квадратных метра. Также разметят парковки почти на 250 машин, поставят 17 остановок с зарядными слотами и уложат новый асфальт на 42 тысячи квадратов. На участках поставят 345 торшеров и более 160 фонарей.
На пешеходных переходах без светофоров поставят 75 опор контрастного освещения. Кроме этого отремонтируют 10 детских и спортивных площадок, и построят еще три новые.
На территории разобьют 71 тысячи квадратных метров газона и высадят более 1000 квадратов цветников. Будут и новые деревья — 60 лип и кленов.
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«В границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По маршрутам расширят и обновят тротуары на площади 47,3 тысячи квадратных метра. Также разметят парковки почти на 250 машин, поставят 17 остановок с зарядными слотами и уложат новый асфальт на 42 тысячи квадратов. На участках поставят 345 торшеров и более 160 фонарей.
На пешеходных переходах без светофоров поставят 75 опор контрастного освещения. Кроме этого отремонтируют 10 детских и спортивных площадок, и построят еще три новые.
«На улице Плеханова благоустроим сквер, там появится бетонный памп-трек площадью 450 квадратных метров с элементами скейт-парка», — сообщает ведомство.
На территории разобьют 71 тысячи квадратных метров газона и высадят более 1000 квадратов цветников. Будут и новые деревья — 60 лип и кленов.
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Лия Мурадьян