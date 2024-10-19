Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств

Пандемия коронавируса стала «экзаменом» и показала эффективность системы здравоохранения в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. По его словам, медицинская помощь в стране оказалась лучше, чем в Германии, США и Великобритании.