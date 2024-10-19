Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств

Владимир Ефимов (фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства)
В Краснопахорском районе Троицкого округа Москвы построят детскую школу искусств площадью порядка 300 квадратных метров. Об этом сообщил Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. По его данным, учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек, что означает большее общее количество учеников.
«В поселке Щапово планируется строительство детской школы искусств площадью около трех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. Реализация проекта создаст на территории района до 50 дополнительных рабочих мест», — пояснил он.Ефимов добавил, что сейчас начались проектно-изыскательные работы, а полностью открыть детскую школу искусств рассчитывают в 2028 году.
Высота школы составит три этажа. Внутри планируют обустроить зрительные залы, центр раннего развития для детей, классы скульптуры, музыки, живописи и рисунка. Также там разместят звукозаписывающую студию, компьютерный класс, библиотеку, буфет, гардероб и медкабинет.
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