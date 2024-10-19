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Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в Москве

Собянин: с начала года в Москве возвели 158 нежилых объектов
19 октября 2024, 09:39
Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

С начала текущего года в Москве было построено 158 объектов нежилого назначения общей площадью около 3 млн квадратных метров. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин, передает портал mos.ru.
Уточняется, что данные объекты принадлежат к социальной, коммерческой и административно-деловой инфраструктуре. По словам Собянина, в результате этих мероприятий появилось более 38,5 тыс. новых рабочих мест.

Столичный градоначальник отметил, что в рамках программы стимулирования создания рабочих мест инвестор построил детский сад и две школы на 750 и 1200 мест в районе Щербинка, появились 160 рабочих мест.



С начала текущего года в рамках данной программы было введено в эксплуатацию более 360 тысяч квадратных метров недвижимости.

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#данные
#мероприятия
#площадки
В ЮЗАО в рамках реновации оборудовали около 100 детских площадок у новостроек
19 октября 2024, 10:12

Оборудование детских площадок в ЮЗАО г. Москвы (Фото: Е. Самарина. Mos.ru)

В столичном ЮЗАО оборудовали у новостроек почти 100 детских и спортплощадок, сообщается на сайте мэра Москвы. Уточняется, что суммарная площадь благоустроенной территории свыше 182 тысяч «квадратов».
«На юго-западе столицы по программе реновации в 39 новостроек переехали 6,5 тысячи семей. Для новоселов и жителей соседних домов обустроили 61 детскую и 37 спортивных площадок», — пояснил заммэра города по градостроительной политике и градостроительству Владимир Ефимов.

Всего будет благоустроено примерно две тысячи гектаров территорий рядом с домами, появятся кустарники и деревья, а также газоны с цветниками. Позже на площадках установят оборудование и соответствующее покрытие. Кроме того, специалисты поставят скамейки. Программа реновации утверждена летом 2017 года.

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Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за особой сложности
19 октября 2024, 06:33

Фото: istockphoto/Zolnierek

Расследование уголовного дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлено. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основании судебных документов.
Согласно материалам, следствие по делу Иванова продлено до 23 декабря в связи с его особой сложностью. В частности, указывается давность и характер совершенных преступлений.

Решение о продлении срока следствия было вызвано необходимостью проведения значительного количества следственных действий на территории различных субъектов РФ, объемом материалов дела и временем, необходимым для проведения судебной экспертизы. При этом в суд не поступало данных о том, что следствие велось неэффективно.

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».

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#тимур иванов
#следствие
#уголовное дело
#взятка
#минобороны рф
#суд
#россия
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В Госдуме предложили «импортозамещение» Хэллоуина
Депутат Чернышов призвал к импортозамещению Хэллоуина
19 октября 2024, 05:05

Фото: iStock/nikkusha

Вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин по аналогии с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка», сообщает РИА Новости.
По его словам, необходим ребрендинг, который «сохранит многие черты Хэллоуина, но изменит его дух». Вице-спикер предложил переименовать этот день в «Ночь таинственных историй». По задумке депутата, праздник должен пропагандировать не западные, а российские символы, такие как «мистические произведения русских классиков» Николая Гоголя и Михаила Булгакова.

В 2023 году депутат Государственной Думы Владимир Бурматов заявил, что проблема празднования Хэллоуина в России заключается в том, оно высосано из пальца. По мнению депутата, россияне живут и с другими проблемами, такими как «отсутствие отопления, червичные котлеты в школах и смог на улицах». Он считает, что запрет на празднование Хэллоуина только привлечет ненужное внимание к истории, которая «не то, что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит». Парламентарий добавил, что, хотя некоторые россияне отмечают странные и экстравагантные праздники, большинство населения празднует собственные российские торжества.

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#праздник
#депутат
#госдума
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Стало известно о возможном появлении в деле бывшей ведущей программы «Вести» новых фигурантов
ТАСС: в деле бывшей телеведущей Курбангалеевой* могут появиться новые фигуранты
19 октября 2024, 04:43

Фото: istocks/Michał Chodyra

В деле бывшей ведущей телевизионной программы «Вести» Фариды Курбангалеевой* об оправдании терроризма и фейках об армии РФ могут появиться новые фигуранты. Об этом ТАСС стало известно из судебных документов.
«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой* Ф. Р. и иных неустановленных лиц», – отмечается в материалах суда.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в рамках дела бывшей телеведущей были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении ее мужа Дениса Красильникова. Обсуждался вопрос о возбуждении против него уголовного дела, однако это решение не было реализовано, так как Красильников умер 7 июля 2024 года.

26 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую на два месяца. Ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде.

Курбангалеева* была внесена в реестр иностранных агентов 8 августа. По данным министерства, журналистка, проживающая за пределами России и работающая модератором на платформе, предоставляемой иностранными агентами, обвиняется в «распространении ложной информации о решениях и политике российских властей, противодействии проведению специальной военной операции на Украине, подготовке и распространении сообщений и материалов иностранных агентов». Также утверждается, что она распространяла ложную информацию с целью создания негативного образа российских военных.

18 октября стало известно, что телеведущая обратилась в суд, чтобы оспорить свой статус иностранного агента.

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* признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#минюст рф
#телевидение
#журналист
#арест
#уголовное дело
#суд
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Фомин день 19 октября: Почему нельзя отказывать в помощи, переедать и ссориться
19 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/redstallion

19 октября в народном календаре отмечается Фомин день, а у верующих — память святого Фомы, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 19 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Фомин день — история

По легенде, апостол Фома родился в городе Панеада в Галилее. Прежде чем стать учеником Христа, он занимался рыболовством, но однажды, услышав проповедь Сына Божьего, решил последовать за Ним.

В Новом Завете упоминания об апостоле Фоме немногочисленны, однако он присутствовал на важных событиях, таких как воскрешение Лазаря и Тайная вечеря — последняя встреча Иисуса с учениками перед казнью. Фома вошел в историю Церкви как единственный апостол, который с недоверием отнесся к рассказам о воскрешении Христа. Он заявил, что хочет увидеть это чудо своими глазами, иначе не поверит. Через восемь дней Спаситель явился перед учениками и разрешил Фоме прикоснуться к своим ранам.

Апостол раскаялся в своих сомнениях, а выражение «Фома неверующий» стало нарицательным для людей, которые во всем сомневаются.

После этого Фома отправился проповедовать в Палестину, Месопотамию и Эфиопию. В конце жизни он добрался до Индии, где принял мученическую смерть за то, что обратил в свою веру супругу и сына местного правителя Мелиапора.

Традиции

На Руси день памяти апостола Фомы назывался Фоминым днем или Фома Хлебник. В этот праздник подводили итоги сельскохозяйственного сезона, оценивали запасы на зиму и благодарили святого за урожай. Обычно день проводили за работой, а вечером накрывали праздничный стол.

С этого дня родители начинали обучать своих детей. Матери передавали девочкам секреты кулинарии и рукоделия, а отцы обучали мальчиков основам ведения хозяйства. Взрослым сыновьям, которые собирались жениться, выделяли место в закромах для их будущей семьи.

Утром в домах пекли свежий хлеб, а горячую горбушку отдавали больному человеку, считая, что это поможет ему выздороветь. Хлеб ели на завтрак и другие члены семьи, а в течение дня делились выпечкой с соседями и нуждающимися.

Фото: iStock/Halyna Chernykh

Что нельзя делать 19 октября 2024

  1. Нельзя хвастаться доходами и накоплениями, чтобы не потерять их;
  2. Нельзя лениться и долго лежать в постели после пробуждения, чтобы не навлечь несчастья;
  3. Старайтесь не совершать ненужных покупок и не тратить много денег;
  4. Нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся;
  5. Молодым девушкам не стоит рассказывать о своих ухажерах;
  6. Не следует ссориться с близкими;
  7. Переедать и предаваться бурному веселью.

Что можно делать 19 октября 2024

Это подходящее время для планирования и распределения своих средств. Начните утро с простого, но важного ритуала: позавтракайте хлебом. Считается, что это действие может привлечь процветание в ваш дом.

В течение дня постарайтесь трудиться усердно. Ваши усилия обязательно принесут плоды и помогут привлечь денежное благополучие. Не забывайте также о значении снов: обратите внимание на то, что приснится вам в ночь на Фому. Эти сны могут дать подсказки о вашем будущем направлении и важных решениях.

Скромность и бережливость — важные качества, которые помогут избежать проблем. Проявляйте уважение к своим вещам и не тратьте лишнего. Если у вас есть обиды, не держите их в себе. В этот день рекомендуется высказывать их вслух через открытое окно — пусть ветер унесет ваши слова, освобождая вас от негативных эмоций и конфликтов.

Приметы на погоду

С Фоминым днем связано множество интересных погодных примет, которые могут подсказать, что нас ожидает в ближайшие дни. Например, если в этот праздник отсутствует ветер, это может быть знаком скорых холодов. Красный закат, в свою очередь, предвещает ухудшение погоды и сильный ветер.

Фото: iStock/Smileus

Если в этот день выпал снег, будьте готовы к тому, что снегопады в скором времени только усилятся. Безветренная погода на улице служит предвестником холодных времен. Кучевые облака, которые можно наблюдать в этот день, вероятно, будут последними перед изменением погоды. Если снег выпал сухим, это может означать, что лето будет теплым и солнечным.

Именины 19 октября 2024

Именины 19 октября отмечают обладатели таких имен, как Иван, Макар, Никанор.

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Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена
18 октября 2024, 23:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Министерство обороны России показало кадры российских солдат, вернувшихся из плена на Украине. Видео опубликовано на канале ведомства в Telegram.


На видео запечатлено, как солдаты в темноте садятся в автобус. Один из бойцов комментирует свое возвращение домой.

«Мы духом сильны, не надо отчаиваться», – высказался о возвращении домой один из бойцов.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа призвал к новому обмену пленными с Украиной.

14 сентября Министерство обороны России объявило об обмене пленными с Украиной по схеме «103 на 103». В результате переговоров 103 российских военнослужащих, захваченных в Курской области, были возвращены с территорий, контролируемых киевским режимом.

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#минобороны рф
#россия
#украина
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Собаки и кошки смогут говорить: в США внедрили искусственный интеллект в ошейник
Ученые из США разработали ошейник, который позволит общаться с питомцами
18 октября 2024, 23:04

Фото: iStock/ MirasWonderland

Техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.
Устройство работает благодаря внедрённому в него искусственному интеллекту, который обучается по мере использования ошейника. В него встроено восемь тысяч базовых фраз.

Ошейник реагирует на действия, настроение и поведение питомца и после анализа полученных данных выдает подходящую фразу.

Люди, тестировавшие ошейник, остались довольны инновацией. Хозяева отметили, что по утрам и вечерам, когда обычно питомец ест, ошейник озвучивает фразу «дай еды». Для них такое изобретение оказалось крайне удобным.

В настройках Shazam Band можно также выбрать голос, с которым будет говорить кот или пёс. Всего есть 27 вариантов озвучки.

Цена за такую инновацию — 47 700 рублей или же 295 долларов. Подписку на ИИ нужно покупать отдельно — она обойдется ещё в 28 300 рублей, то есть 295 долларов в месяц.

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В Россию временно не будут поставлять цветы из Казахстана
Россельхознадзор с 21 октября ограничит поставки цветов из Казахстана
18 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/ Liubov Kaplitskaya

С 21 октября в Россию прекратятся поставки бутонов и срезанных цветов из Казахстана.
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, цветы ввозят в Россию вместе с казахстанскими фитосанитарными сертификатами, которые выдаются по большей части на продукцию из недружественных стран — Нидерландов, Польши, Бельгии.
Такое решение было принято, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность РФ и поддержать объем экспорта.

Россельхознадзор отметил, что ранее выявляли 43 случая наличия вредителя в цветах. От проникновения западного цветочного трипса был нанесен экономический ущерб в размере более 11,5 млрд рублей.

Россия также ограничила поставки томатов, дынь, перцев, пшеницы, чечевицы и семян льна из Казахстана.

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#россия
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#экспорт
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#рф
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В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
Бирюков: в Москве бесплатно заменили 225 тысяч электросчетчиков с начала года
18 октября 2024, 19:43

Фото: iStock/SPmemory

Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что работы проводятся бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту». По словам заммэра, также запланирована установка еще порядка 85 тыс новых электросчетчиков.

Уточняется, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в дальнейшем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Россиянам не придется передавать данные об энергопотреблении, так как система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме, заключил Бирюков. Работы будут проводиться в соответствии с ​графиком.

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