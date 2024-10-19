Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в Москве

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
С начала текущего года в Москве было построено 158 объектов нежилого назначения общей площадью около 3 млн квадратных метров. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин, передает портал mos.ru.
Уточняется, что данные объекты принадлежат к социальной, коммерческой и административно-деловой инфраструктуре. По словам Собянина, в результате этих мероприятий появилось более 38,5 тыс. новых рабочих мест.
Столичный градоначальник отметил, что в рамках программы стимулирования создания рабочих мест инвестор построил детский сад и две школы на 750 и 1200 мест в районе Щербинка, появились 160 рабочих мест.
С начала текущего года в рамках данной программы было введено в эксплуатацию более 360 тысяч квадратных метров недвижимости.
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Столичный градоначальник отметил, что в рамках программы стимулирования создания рабочих мест инвестор построил детский сад и две школы на 750 и 1200 мест в районе Щербинка, появились 160 рабочих мест.
С начала текущего года в рамках данной программы было введено в эксплуатацию более 360 тысяч квадратных метров недвижимости.
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Екатерина Коршунова