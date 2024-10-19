Мэр Собянин: еще 45 инженерных сооружений появятся в городе в ближайшие пару лет

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
Еще 45 инженерных сооружений появятся в столице в ближайшие пару лет. Речь идет в том числе и о велопешеходном мосте через Нагатинский затон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в личном блоге. Градоначальник подчеркнул, что темпы строительства не сбавляются.
«…В ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда», — говорится в сообщении.
Собянин также отметил, что с 2011 года в Москве построили еще свыше 450 инженерных сооружений, включая путепроводы, тоннели, эстакады и мосты, формирующие единый столичный транспортный каркас.
Ранее Собянин высказался, почему нельзя делить страну на регионы и центр.
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