В Москве отмечен рост спроса на элитную жилую недвижимость

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Исследование DolgovPro показало, что в Москве в сентябре вырос спрос на недвижимость комфорт-класса, а также проекты бизнес- и премиум-сегмента по отношению к предыдущему месяцу.
То же касается и элитной недвижимости столицы.
Он спрогнозировал рост спроса, связанный с желанием покупателей инвестировать в жилую недвижимость к концу года.
Ранее рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.
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«На фоне ухудшений условий ипотечного кредитования многие покупатели летом предпочли занять выжидательную позицию. Сейчас на первичном рынке Москвы наблюдается постепенное восстановление спроса. В сентябре была адаптация рынка к новым условиям и восстановление спроса на жильё. Московские девелоперы стимулируют спрос, предлагая выгодные и гибкие условия продаж, рассрочки и хорошие скидочные предложения, внедряя различные инструменты для покупки недвижимости», — пояснил в беседе с Газета.ру генеральный директор DolgovPro Дмитрий Долгов.
Он спрогнозировал рост спроса, связанный с желанием покупателей инвестировать в жилую недвижимость к концу года.
Ранее рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.
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Мелисса Тимофеева