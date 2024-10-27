В Москве построят новый район на месте бывшего завода «МиГ»

Владимир Ефимов (фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы)
В Москве утвердили проект реорганизации территории бывшего завода «МиГ». Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, на месте предприятия появятся новые жилые кварталы, общественно-деловые и социальные объекты.
«Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 гектара привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости», — пояснил он.Ефимов подчеркнул, что вложения для реорганизации территории достигнут 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 12 миллиардов. В итоге в районе удастся создать порядка 25 000 рабочих мест.
Отмечается, что соответствующий договор заключили на 26 лет с компанией ООО «Энимерози», которая входит в группу компаний Capital Group. Член правления Capital Group Владимир Галактионов отметил, что основные этапы и сроки строительства уже определены.
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