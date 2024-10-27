В Москве построят новый район на месте бывшего завода «МиГ»

В Москве утвердили проект реорганизации территории бывшего завода «МиГ». Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, на месте предприятия появятся новые жилые кварталы, общественно-деловые и социальные объекты.