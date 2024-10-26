Заммэра Ефимов: на юго-западе Москвы появятся дома, офисы и соцобъекты

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Жилой квартал на 130 тысяч «квадратов» недвижимости построят в Южном Бутове на юго-западе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.
По его словам, квартал реализуют по проекту комплексного территориального развития.
Он добавил, что строительство будет на площади в 14,54 га, речь идет о двух неэффективно используемых участках.
Ранее сообщалось, сколько объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ за десятилетие, и какие павильоны реставрируются в настоящее время.
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«Вложения в реализацию проекта составят около 28,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 870,06 миллиона рублей. В итоге в Южном Бутове создадут свыше 2,1 тысячи рабочих мест», — пояснил чиновник.
Он добавил, что строительство будет на площади в 14,54 га, речь идет о двух неэффективно используемых участках.
Ранее сообщалось, сколько объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ за десятилетие, и какие павильоны реставрируются в настоящее время.
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Никита Кротов