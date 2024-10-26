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Заммэра Ефимов: на юго-западе Москвы появятся дома, офисы и соцобъекты

26 октября 2024, 13:23
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой квартал на 130 тысяч «квадратов» недвижимости построят в Южном Бутове на юго-западе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.
По его словам, квартал реализуют по проекту комплексного территориального развития.

«Вложения в реализацию проекта составят около 28,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 870,06 миллиона рублей. В итоге в Южном Бутове создадут свыше 2,1 тысячи рабочих мест», — пояснил чиновник.


Он добавил, что строительство будет на площади в 14,54 га, речь идет о двух неэффективно используемых участках.

Ранее сообщалось, сколько объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ за десятилетие, и какие павильоны реставрируются в настоящее время.

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Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
Спикер ГД Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с ноября
26 октября 2024, 14:03

Фото: iStock/Zerbor

В ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти, расскажет редакция «Радио 1».

Правила въезда мигрантов в Россию ужесточаются


С 7 ноября этого года будут ужесточены правила въезда в страну для иностранных граждан. Отмечается, что данные изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации мигрантов в государственных системах, а также выявлять и не допускать в Россию тех, кто ранее нарушал законы. Данные из государственной геномной регистрации можно будет использовать для установления личности иностранцев.

Решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги


Лица, которым выдали российское гражданство до принятия закона о присяге, должны будут ее принести. В противном случае их гражданство станет недействительным. Изменения вступят в силу с 21 ноября.

Появится перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков


С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Блогеры должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если этого не произойдет, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах материальной поддержки.

Володин подчеркнул, что владельцы страниц в социальных сетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию как и СМИ.

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно


С 11 ноября досрочно прекратятся полномочия россиян, которые занимают должности в органах публичной власти и включены в список иностранных агентов по состоянию на 15 мая 2024 текущего года.

Планы тушения природных пожаров будут утверждать региональные власти


Региональные власти смогут самостоятельно разрабатывать и принимать планы тушения лесных пожаров и предупреждать возникновение ЧС или ликвидировать его последствия. Закон вступит в силу 26 ноября.

В особо охраняемых природных территориях появится возможность постоянного рейда


С 7 ноября этого года появится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях для пресечения нарушений.

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#блогер
#иноагенты
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Минтранс РФ: штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз
26 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

Штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз для легковых автомобилей и в 6 раз для грузовых. Об этом сообщает Министерство транспорта России на своем официальном сайте. Отмечается, что санкции вырастут с 1500 до 10 000 рублей и с 5000 до 30 000 рублей соответственно.
«Документом предусмотрено увеличение размера административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам с 1500 рублей до 10 000 рублей для легковых транспортных средств и с 5000 рублей до 30 000 рублей для грузовых», — указано в сообщении.
Сообщается, что сейчас поправки в КоАП РФ разместили на публичное обсуждение. Они также предусматривают штраф в 50 000 рублей за неоплату проезда иностранными перевозчиками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян начнут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров сроком до 1,5 лет. Теперь за использование устройств, препятствующих считыванию номера либо видоизменяющих его, будут лишать прав на срок от года до полутора лет, а сам механизм будет конфисковываться.

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Мэр Собянин: за десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культнаследия
26 октября 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

За десятилетие на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия из 49, пишет в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
«Среди них исторические павильоны, фонтаны, знаковые скульптуры и памятники, ландшафтные объекты. Сейчас ведем работы на шести объектах культурного наследия федерального значения», — сказано в публикации.
Известно, что скоро завершится обновление восьмого павильона для юных натуралистов с одноименным названием. Отреставрирован павильон №67 советской печати. Кроме того, реставрационные работы ведутся в шестом павильоне «Химия».

Ранее сообщалось, какую территорию благоустроили и открыли в Щелкове. Уточнялось, что теперь там есть все необходимое, включая зоны для семейного отдыха.

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#мир
#москва
#вднх
#новости
#сергей собянин
#реставрация
#мэр
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Луганская школьница призвала международные организации поддержать журналистов
РИА: луганская школьница Савенкова призвала Запад поддержать журналистов
26 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Школьница из Луганска Фаина Савенкова, которая также является писательницей и драматургом, выступила с обращением в защиту журналистов, подвергающихся преследованию, пишет РИА Новости.
По словам школьницы, на сегодняшний день профессия журналиста является опасной, и многие независимые журналисты из государств Запада, РФ, Палестины, Ливана или Сирии работают в зонах военных конфликтов, рискуя своей жизнью.

«Журналистам ставятся ярлыки пропагандистов. На них объявлена охота, а их данные размещены на экстремистских сайтах», — отметила Савенкова.

Она пояснила, некоторым сотрудникам средств массовой информации грозит тюремное заключение лишь потому, что «их точку зрения не разделяют западные правительства».

Школьница заключила, что в мире есть множество государств, которым важна правда.

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#рф
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В Курской области впервые за 30 лет открыли новый населенный пункт
Минсельхоз: в Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт
26 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/Grzegorz Januszewicz

Поселок Меркурий в Курской области стал первым за 30 лет новым населенным пунктом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.
Поселок построила ГК «Агропромкомплектация». Уточняется, что Меркурий расположен недалеко от города Железногорска в одноименном районе на северо-западе региона.

Первыми жителями населенного пункта стали 30 семей, они уже получили ключи от домов. Также продолжается строительство жилья еще для 20 семей.

На территории Меркурия имеется развитая инфраструктура, спорткомплекс, магазин и детский сад.

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Астронавт NASA госпитализирован из-за недомогания после возвращения с МКС
26 октября 2024, 09:42

Фото: iStock/1971yes

Американский космонавт почувствовал недомогание после возвращения на Землю с Международной космической станции в составе миссии Crew-8. Об этом говорится на сайте NASA.
Уточняется, что астронавт «находится в стабильном состоянии под наблюдением». Имя космонавта, который ощутил недомогание, не сообщается. Вместе с ним домой вернулся и российский космонавт Александр Гребенкин.

Корабль Crew Dragon возвратился на Землю в пятницу, 25 октября. В экипаж помимо россиянина входили Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Все четверо были госпитализированы для медицинского обследования.

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#больница
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РКК назвал количество запросов на поиск пропавших без вести в Курской области
РКК нашел 1088 человек из 5,6 тысячи пропавших без вести в Курской области
26 октября 2024, 09:28

Фото: iStock/georgidimitrov70

Председатель российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что организация получила 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, передает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время найдено 1088 человек. Савчук пояснил, что пропавших ищут по тем данным, которые есть в распоряжении РКК.

Специалисты организации сверяются с пунктами временного размещения, с иными некоммерческими и медицинскими организациями. Уточняется, что на сайте РКК имеется форма, которую можно заполнить для запроса, а также доступен телефон горячей линии.

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#курская область
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Суд назвал причину отъезда известного комика из России
ТАСС: суд считает, что комик Поперечный* покинул Россию в связи с СВО
26 октября 2024, 09:12

Данила Поперечный* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Комик и видеоблогер Данила Поперечный* принял решение покинуть РФ сразу после начала спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
В документах суда утверждается, что знаменитый комик уехал из России сразу же после начала специальной военной операции на Украине.

В начале этого месяца Поперечный* возмущался, что его внесли в реестр иноагентов из-за монетизации YouTube-канала. По его словам, он получал средства не с показа иностранной рекламы, а за «обычную партнерку с русской рекламой». Блогер подал иск к Минюсту России, в котором требовал исключить его из реестра иностранных агентов, однако он был отклонен.

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*Признан в РФ иностранным агентом
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#сво
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Сны о покойниках и гадания на желания: Как отмечают Велесову ночь, ритуалы и обряды
26 октября 2024, 08:00

Фото: iStock/автор

Велесова ночь, основанная на древнеславянских традициях, считается самой мистической ночью в году. С вечера 31 октября до утра 1 ноября рекомендуется не выходить на улицу, так как в это время стирается граница между мирами живых и мертвых, злые духи могут свободно бродить.
В отличие от Хэллоуина, который широко празднуется на Западе, в России этот день посвящен памяти предков. Славяне собирались в семейном кругу, гадали и проводили ритуалы, чтобы установить связь с умершими, получить их поддержку и защититься от злых духов.

Какие древние ритуалы сохранились до наших дней, а также как они могут помочь нам — в материале «Радио 1».

История

Западный Хэллоуин объединил языческие и христианские традиции. В то же время русский аналог этого праздника постепенно исчез после Крещения Руси. Изначально Велесова ночь символизировала переход от светлого времени года, которое олицетворяли весна, лето и начало осени, к холодному зимнему периоду.

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Велесова Ночь: Славянская Мифология и Три Мира

Историю Велесовой ночи необходимо искать в славянской мифологии. Наши предки верили, что мир состоит из трех частей.

  • Яви (мир в котором живут люди);
  • Прави (пространства, населенные светлыми богами, которыми правил всемогущий Белобог, защитник счастья и удачи);
  • Нави (мира тьмы, населенный злыми духами, которые подвластны Чернобогу, приносящему людям горе и неудачи).
Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

В Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября Белобог передал колесо судьбы Чернобогу. В это время темные сущности вырывались из мира тьмы, создавая козни людям.

На защите между Явью и Навью стоял Велес — покровитель плодородия и сельского хозяйства, который мог совладать с силами света и тьмы. Он был одним из самых почитаемых славянских богов. Велес обладал секретными знаниями и мог менять законы мироздания.

В эту мистическую ночь граница между мирами становилась тонкой, позволяя духам посещать мир живых, а людям — отправляться в загробный.

Фото: iStock/banjongseal324

Велесова ночь: Традиции и обряды древних славян

Славяне испытывали большой страх перед встречей с мертвецами в Велесову ночь, полагая, что они посещают каждый перекресток. Поэтому после захода солнца люди старались не покидать свои дома и избегали общения.

Если кому-то все же приходилось выходить, они надевали старую одежду, чтобы замаскироваться под нечисть. В таком виде темные силы могли принять их за своих и не причинить вреда. При встрече с незнакомцем славяне быстро проходили мимо, так как заводить новые знакомства в эту ночь считалось плохой приметой.

Помимо этого, предки верили, что в потустороннюю ночь даже на знакомых дорогах легко можно сбиться с пути и заблудиться.

Большинство славян проводили Велесову ночь в кругу родных и близких. Перед праздником тщательно убирали в доме, особенно мыли углы солью, чтобы изгнать нечистую силу.

Избу украшали свечами и гроздьями рябины, так как это дерево считалось способным защитить от негативного влияния потусторонних сил. Ветки с ягодами раскладывали у порога и на подоконниках.

Доброй традицией было разведение костра перед домом, поскольку огонь, по верованиям, отпугивал злых духов и оберегал хозяев от бед.

Фото: iStock/JonNaust

Славяне также перепрыгивали через пламя, что помогало очиститься от отрицательной энергии.

Считалось, что в Велесову ночь умершие родственники приходят проверить, как живут их близкие. Во время ужина на стол ставили лишние столовые приборы для «гостей» из загробного мира. Кроме того, нельзя было громко разговаривать и смеяться, чтобы не разозлить предков.

Не забывали и о домовом — покровителе дома. Ему оставляли угощения в виде сладостей, хлеба и молока у порога, произнося добрые слова, приглашая его к застолью. Утром остатки угощений выливали на землю за порог или скармливали птицам.

Гадания на желания и судьбу

Велесова ночь — это особое время, когда славяне собирались для гаданий и предсказаний. Считалось, что в эту ночь граница между мирами становится тоньше, и духи предков могут помочь в раскрытии тайн будущего. Некоторые древние традиции сохранились до сих пор.

1. Гадание на исполнение желаний: Возьмите спелое яблоко, загадайте желание и положите его под подушку на ночь. Утром съешьте, очищая от кожуры — чем длиннее лента, тем дольше будете жить.

2. Гадание на будущее: Зажгите свечи и смотрите на пламя. Образы, которые вы увидите, могут предсказать грядущие события.

3. Гадание на верность супруга: Проденьте красную шерстяную нитку через обручальное кольцо партнера. Если кольцо начнет раскачиваться, брак под угрозой.

4. Гадание на поиск нового друга: Перед сном выпейте стакан холодной воды, наденьте пижаму наизнанку и произнесите: «Чур меня от знакомства дурного. Дай Бог мне друга хорошего».

5. Гадание на деньги: Поговорите с умершими родственниками о своих финансовых трудностях перед сном. Если предок приснится, значит, помощь скоро придет.

Что нельзя делать в Велесову ночь 31 октября

В Велесову ночь существует множество суеверий, связанных с границей между мирами. Вот что не стоит делать в этот мистический период:

  • Не выходите из дома с заката до рассвета — лучше провести время с семьей;
  • Не отправляйтесь в дальние поездки — это может привести к встрече с потусторонними сущностями;
  • Не давайте деньги в долг — это может привлечь финансовые проблемы;
  • Не заводите новые знакомства — они могут привлечь злые силы;
  • Не принимайте незнакомцев — это может вызвать нежелательное внимание;
  • Не ругайтесь — негативные эмоции могут привести к неудачам и проблемам со здоровьем;
  • Не гасите свечи — хотя бы одна должна оставаться зажженной для защиты;
  • Не оставайтесь без сна — если не можете уснуть, не смотрите в окно.

Что можно делать в Велесову ночь 31 октября

  • Проведите вечер дома с близкими, избегая шумных мероприятий;
  • Подумайте о прошедшем годе и проанализируйте события;
  • Вспомните умерших родных за семейным ужином, чтобы почувствовать связь с ними;
  • Приготовьте угощения с любовью, чтобы привлечь благосклонность домового и заложить гармонию в доме на год вперёд.

Приметы

Если вам приснится умерший родственник, это считается добрым знаком. Такой сон может символизировать поддержку и защиту с их стороны.

Если 1 ноября во дворе вашего дома вы встретили белую собаку, это предвещает, что вскоре у вас появятся новые друзья. Белая собака ассоциируется с верностью и дружбой.

Если 31 октября снег не выпал, значит, зима не спешит приходить, и нас ждёт более тёплая погода.

Если в Велесову ночь на небе виден бледный месяц, это может означать, что вскоре начнётся снег или дождь. Бледный месяц часто связывают с изменчивостью погоды и предвестием осадков.

Велесова ночь и Хэллоуин: В чем разница?

Велесова ночь — это славянский праздник, восходящий к языческим верованиям, а Хэллоуин, в свою очередь, имеет кельтские корни и восходит к празднику Самайн, который отмечался в древней Ирландии. Этот праздник символизировал окончание сбора урожая и начало зимы.

Велесова ночь включает в себя множество ритуалов, связанных с гаданиями и общением с духами предков, а Хэллоуин известен своими яркими и развлекательными традициями.

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В эту ночь люди наряжаются в костюмы, часто пугающие или смешные, и ходят по домам с просьбой о сладостях

Несмотря на то, что у Велесовой ночи и Хэллоуина есть общие черты, такие как обращение к миру духов и мотивы, связанные со смертью, эти праздники отражают различные культурные традиции с особыми смыслами и ритуалами.

Велесова ночь возвращает нас к истокам славянских верований и обрядов, а Хэллоуин представляет собой современный праздник с акцентом на ужас и веселье.

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