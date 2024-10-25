В Москве в этом году ввели более 7 миллионов квадратных метров недвижимости

Фото: iStock/Aguus
С начала 2024 года в Москве выдали разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает заммэра столицы Владимир Ефимов, слова которого привод пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что из 301 объекта недвижимости, введённого в эксплуатацию в этом году, 105 – это жилые дома общей площадью три миллиона квадратных метров. Основная часть ввода новой недвижимости приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, спортивного, культурного, коммерческого и административного значения.
Ефимов добавил, что в числе сданных сооружений есть как объекты районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
В частности, Мосгосстройнадзор в этом году выдал разрешения на строительство первого участка Троицкой линии метро, возведение пешеходного моста, соединившего остров Балчуг и Крымскую набережную, музейно-выставочного центра на территории бывшего завода ЗИЛ, канатной дороги и иных инфраструктурных объектов.
Читайте также:
Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город»
В Москве запретили строить апартаменты
Территорию около транспортного узла «Медведково» благоустроили в Москве
Ефимов добавил, что в числе сданных сооружений есть как объекты районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
В частности, Мосгосстройнадзор в этом году выдал разрешения на строительство первого участка Троицкой линии метро, возведение пешеходного моста, соединившего остров Балчуг и Крымскую набережную, музейно-выставочного центра на территории бывшего завода ЗИЛ, канатной дороги и иных инфраструктурных объектов.
Читайте также:
Москва получила Гран-при национальной премии «Умный город»
В Москве запретили строить апартаменты
Территорию около транспортного узла «Медведково» благоустроили в Москве
Анастасия Чинкова