Ефимов: В СВАО Москвы строят три учреждения образования по договорам участия

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства
На северо-востоке Москвы продолжается строительство трёх объектов образования. Две школы и детский сад возводятся в шаговой доступности от жилых домов.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, которые приводит официальный портал мэра и правительства Москвы, все три объекта строятся в рамках договоров участия девелоперов в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.
Ефимов уточнил, что благодаря реализации данных проектов в Северо-Восточном административном округе появятся 1 475 школьных и 200 дошкольных мест. Так, в Марьиной Роще строят школу, которая сможет принять 650 учеников. В Останкинском районе возводится детский сад на 200 детей, а также школа, в которой будут учиться 825 ребят. Новые объекты образования планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, заключил заместитель мэра.
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Александр Бойцов