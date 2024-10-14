Заммэра Ефимов: на территории Киностудии им. Горького появится 3 новых здания

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» объявило о проведении Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти». Мероприятие организовано при поддержке Ассоциации участников специальной военной операции (СВО) и направлено на сохранение семейной и исторической памяти о героях СВО, а также на помощь в адаптации участников к гражданской жизни через творчество.