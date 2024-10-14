Заммэра Ефимов: на территории Киностудии им. Горького появится 3 новых здания

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Три здания административно-хозяйственного назначения построят на территории Киностудии им. Горького в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Владимир Ефимов. Уточняется, что общая площадь составит более десяти тысяч «квадратов».
«В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: ул. Сергея Эйзенштейна, земельный участок 8/5», — пояснил чиновник.Сейчас демонтировали ветхие постройки, возвели сервисный центр в два этажа, а также идет строительство центра реквизита и кинопроизводственного комплекса. Впереди ряд ремонтных работ и благоустройство.
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