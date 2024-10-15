Ефимов: в бывшей промзоне «Северянин» в Москве появится пешеходный бульвар

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
В Москве на месте бывшей промзоны «Северянин» появится пешеходный бульвар. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Пешеходный бульвар обустроят в рамках программы комплексного развития территорий.
По его словам, в рамках комплексного развития территории на участке площадью около семи гектаров будет построен квартал по программе реновации, который займёт территорию около 152 тысяч квадратных метров. Здесь также запланировано строительство образовательного комплекса на 650 мест.
Кроме того, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проект включает в себя благоустройство дворов, территории школы и детского сада. Там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки.
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«Например, на части бывшей промзоны «Северянин» неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», – рассказал Ефимов.
По его словам, в рамках комплексного развития территории на участке площадью около семи гектаров будет построен квартал по программе реновации, который займёт территорию около 152 тысяч квадратных метров. Здесь также запланировано строительство образовательного комплекса на 650 мест.
Кроме того, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проект включает в себя благоустройство дворов, территории школы и детского сада. Там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки.
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Элина Позднякова