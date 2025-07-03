Эфиопские солдаты насиловали женщин гвоздями при блокаде Тыграя для их бесплодия, пишут СМИ

03 июля 2025, 14:32

The Guardian: эфиопские солдаты насиловали женщин гвоздями при блокаде Тыграя

Фото: istockphoto/Funtay

Эфиопские солдаты насиловали женщин гвоздями и шурупами при блокаде региона Тыграй в Эфиопии. Как пишет The Guardian, в 2020 году эфиопский премьер Абий Ахмед хотел свергнуть региональную правящую партию.





Военные калечили женские детородные органы, оставляя в них записки с угрозами. Уточняется, что в зверствах участвовали солдаты Эритреи.





«Люди из Асмэры, Эритреи, мы храбры. Неужели вы забыли, что творили с нами в 90-е? Мы никогда не забудем. Отныне ни одна женщина из народа тиграй не родит нового тыграйца. Мы готовы к мести. Никто не останется в стороне», — сказано в одной из записок.

