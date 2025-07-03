На Камчатке медвежата «остановили» трассу, выпрашивая еду у водителей
На трассе на Камчатке появился необычный «КПП» — его организовали медвежата. Как сообщает Baza, животные поселились у 101-го километра Мильковской трассы и, не боясь людей, пытаются останавливать автомобили, выпрашивая еду.
Местное министерство лесного и охотничьего хозяйства направило специалистов, чтобы отогнать медвежат в лес, и призвало водителей не кормить животных.
Это опасно и мешает адаптации медведей к дикой природе.
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