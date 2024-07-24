ЕГЭ на 100 баллов сдали около 800 подмосковных школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Итоги сдачи единого госэкзамена подвели в Московской области, на 100 баллов ЕГЭ сдали 783 подмосковных выпускника, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Количество стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 30%. Наибольшее число выпускников со 100 баллами у нас по русскому языку – 209 человек. Также отличные результаты по математике – 122 стобалльника: втрое больше, чем год назад», — говорится в сообщении.Стобалльников также стало больше среди сдавших ЕГЭ по физике, химии, английскому языку и истории.
В министерстве также отметили, что по сто баллов по двум предметам набрали в этом году 66 выпускников подмосковных школ, а по 300 баллов получили четыре человека.
Двух и более стобалльников в этом году подготовили 103 учителя, все они получат по 150 тысяч рублей.
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