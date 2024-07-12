Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Московская область заняла второе место по итогам сдачи выпускниками Единого госэкзамена. Результаты исследования представило ТАСС.
«100 баллов при сдаче трёх предметов на ЕГЭ набрал 41 выпускник. Более трети 300-балльников – 14 человек – являются выпускниками из Москвы. На втором месте – Подмосковье с четырьмя выпускниками. Помимо этого, 300 баллов получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей. Среди 300-балльников есть и выпускник из ДНР», – говорится в сообщении.По числу 200-балльников также лидируют Москва (168 школьников) и Московская область (62). Более 20 выпускников набрали по 100 баллов при сдаче двух предметов в Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.
Ранее сообщалось, что более 700 школьников из Московской области сумели сдать ЕГЭ на 100 баллов. А учитель из Долгопрудного установил личный рекорд: 13 его учеников добились на испытаниях самой высокой оценки.
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Лора Луганская