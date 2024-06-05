ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 220 подмосковных выпускников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Стали известны результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе, который в этом году сдавали 23 мая, по 100 баллов получили 220 выпускников подмосковных школ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«В Подмосковье 220 человек получили наивысший балл по итогам первых трёх экзаменов. Многие ребята не только отлично учатся в школе, но и показывают выдающиеся успехи на более высоком уровне — участвуют в научных конференциях становятся лауреатами олимпиад», — цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя правительства региона Ильи Бронштейна.Больше всего стобалльников оказалось по итогам экзамена по литературе: максимальную оценку получили 166 человек. Сто баллов за экзамен по химии получили 48 подмосковных выпускников, а ещё шесть человек получили по сто баллов на географии.
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