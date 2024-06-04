ЕГЭ по обществознанию и физике сдали более 22,3 тыс. подмосковных выпускников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 22,3 тыс. выпускников Московской области сдали единый госэкзамен по обществознанию и физике во вторник, 4 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Работу по физике написали более 5,4 тыс. выпускников. Обществознание сдавали более 16,8 тысячи человек», — отмечается в сообщении.Для сдачи ЕГЭ по обществознанию и физике было открыто 230 специальных пунктов на базе учебных заведений. За ходом экзаменов лично следили 682 наблюдателя, кроме того, 305 человек наблюдали в онлайн-режиме.
Результаты обоих экзаменов станут известны не позднее 20 июня. Узнать свой результат можно будет на портале Рособрнадзора, в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки данных, а также в своей школе.
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Лев Каштанов