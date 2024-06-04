ЕГЭ по обществознанию и физике сдали более 22,3 тыс. подмосковных выпускников

Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки, однако освободил его в зале заседания в связи с отбытием наказания. Об этом сообщает ТАСС.