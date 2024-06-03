Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с ЕГЭ

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Новую схему обмана начали использовать мошенники в период сдачи госэкзаменов: теперь они предлагают всем желающим купить ответы на ЕГЭ-2024, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мошенники создают группы в мессенджерах и социальных сетях, где предлагается купить решения экзаменационных вариантов этого года. Когда жертва отправляет злоумышленникам деньги, от них она либо вообще ничего не получает, или приходит случайных набор фальшивых ответов, а иногда и файлы с вирусами», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что подлинные ответы на ЕГЭ купить невозможно: вся технология защищена многоступенчатой системой допусков.
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