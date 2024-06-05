ЕГЭ-2024: как быстро узнать результат

Фото: РИА Новости / Варвара Гертье
Наступил сезон экзаменов ЕГЭ-2024. Школьники и их родители по всей стране ожидают первых результатов, которые появятся со дня на день В материале «Радио 1» расскажем, когда будут известны результаты ЕГЭ, где их можно посмотреть, что делать, если не согласен с выставленным баллом, как подать апелляцию и пересдать экзамен.
Когда будут результаты ЕГЭ-2024Обработка бланков с ответами на экзаменационные вопросы длится от 4 до 14 дней. Больше всего времени на подведение результатов требуют русский язык и математика, так как каждый выпуск обязан их сдать.
Согласно письму Рособрнадзора, результаты ЕГЭ в этом году появятся не позднее:
- 6 июня (четверг) — география, химия, литература;
- 14 июня (пятница) — базовая математика, русский язык;
- 17 июня (понедельник) — профильная математика;
- 20 июня (четверг) — обществознание, физика;
- 20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика;
- 26 июня (среда) — иностранные языки, биология, история.
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Где узнать свои баллы по ЕГЭ-2024
Портал ГосуслугУзнать количество набранных баллов можно будет на портале Госуслуг.
Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Необходимо войти в личный кабинет в раздел «Документы», выбрать пункт «Образование», затем – «Результаты ЕГЭ». Итоги экзамена отобразятся по стобалльной системе.
Официальный портал ЕГЭТакже итоги экзамена можно найти на официальном портале ЕГЭ. На странице необходимо ввести ФИО, регион, паспортные данные или код регистрации из 12 символов участника экзамена. На портале хранятся результаты только выпускников этого года.
На сайте можно найти скан-копии бланков ответов и набранный первичный балл за каждое задание.
На сайте опубликованы данные по регионам, во всех случаях эти сведенья передают местные департаменты образования. Но, к примеру, выпускники Москвы здесь не увидят свои баллы, им свой результат можно посмотреть на сайте мэра столицы.
Сайты региональных центров обработки информацииМногие регионы обладают своими сайтами с итогами ЕГЭ. Подмосковные выпускники могут узнать свои результаты на сайте РЦОИ Московской области.
Чтобы войти, необходимо указать ФИО и номер паспорта. На сайте можно посмотреть баллы ЕГЭ, подать апелляцию и ознакомиться с расписанием резервных и дополнительных дней.
Как и куда подать апелляцию по итогам ЕГЭЕсли вы не согласны с результатами ЕГЭ, можно подать апелляцию. На это отводится 2 рабочих дня после появления результатов экзамена. Для этого нужно явиться в образовательное учреждение, в котором сдавался экзамен и получить бланки для оформления апелляции.
В бланке детально описываете, с чем именно вы не согласны — нужно указать задание или фрагмент работы. Один экземпляр бланка остаётся у директора школы, лицея или гимназии, а другой — у вас. Отметим, на бланке должны быть дата и подпись ответственного лица, которое приняло заявление.
Апелляции рассматривают в течение 4-х рабочих дней после дня поступления. Комиссия анализирует каждый случай индивидуально и оценивает, действительно ли были нарушения при проверке. В случае появления спорных вопросов, привлекается специалист по предмету, который ранее не проверят эту работу.
Обращаем внимание, что при пересмотре баллы могут быть не только увеличены, но и уменьшены, например, из-за некорректного считывания ответа компьютером.
Перед принятием решения по подаче апелляции стоит посоветоваться с репетитором или преподавателем.
ЕГЭ по обществознанию и физике сдали более 22,3 тыс. подмосковных выпускников
Как пересдать ЕГЭ в 2024 годуВ феврале 2024-го в рамках Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил разрешить пересдавать один предмет по ЕГЭ в 2024 году. Инициативу поддерживали в Рособрнадзоре.
Если выпускник решает пересдать ЕГЭ в 2024 году, ему необходимо соблюсти процедуру пересдачи:
- подать заявление в комиссию своего региона до конца приёмной кампании;
- выбрать один предмет;
- отказаться от первых результатов,
- явиться в резервный день в образовательное учреждение и пересдать экзамен.
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