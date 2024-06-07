ЕГЭ по иностранным языкам и информатике сдают 15 тыс. школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Почти 15 тысяч выпускников подмосковных школ сдают ЕГЭ по информатике и иностранным языкам, экзамен проводится 7 и 8 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Информатику сдают более 7,7 тыс. школьников. Участникам экзамена разрешено пользоваться системой программирования, редактором электронных таблиц и текстовым редактором, выход в интернет категорически запрещён. ЕГЭ по иностранным языкам сдают более 7,1 тыс. человек, большинство выбрало английский», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что 7 июня для проведения ЕГЭ было открыто 200 специальных пунктов, 8 июня откроют 149 таких пунктов.
Результаты аттестации по информатике станут известны не позднее 21 июня, по иностранным языкам — не позднее 26 июня.
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