В Шатуре назвали выпускников с высокими баллами за ЕГЭ

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Шесть выпускников школ городского округа Шатура получили за ЕГЭ по литературе и химии более 90 баллов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«100 баллов за ЕГЭ по литературе получила Наталья Пушкина, по 94 балла за этот экзамен получили Виктория Третьякова и Виктория Налескина. Лучший результат в округе на ЕГЭ по химии — 99 баллов — получила Александра Хаванова и по 93 балла по химии набрали Артём Злобин и Дмитрий Аристархов», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что по итогам первых трёх ЕГЭ — по литературе, химии и географии — стобалльниками стали 220 выпускников подмосковных школ. Больше всего высших баллов было получено на экзамене по литературе: там 100 баллов получили 166 подмосковных выпускников. На втором месте оказалась химия с 48 стобалльниками, а лучшую оценку по географии получили шесть человек.
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