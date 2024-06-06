Законопроект об отмене ЕГЭ в России внесут в Госдуму

Известно, что секс является одной из базовых составляющих нормальной жизни человека наравне со сном и принятием пищи. Однако каждый человек «секс» понимает по-своему: для одного это любой половой акт, для другого — только те, что закончились оргазмом, для третьего — только отношения с любимым партнёром. Учёными доказано, что сексуальная близость улучшает иммунную и сердечно-сосудистые системы, положительно влияет на гормоны.