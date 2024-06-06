Законопроект об отмене ЕГЭ в России внесут в Госдуму

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Депутаты из фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», — указано в пояснительной записке.В случае успешного утверждения, закон может начать действовать с 1 января 2025 года. Полученные ранее результаты ЕГЭ сохранят свою силу на протяжении 4-х лет и могут использоваться при поступлении в вузы.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ на 100 баллов сдали уже 220 подмосковных выпускников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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