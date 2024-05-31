ЕГЭ по математике написали более 34 тысяч подмосковных выпускников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 34,1 тыс. одиннадцатиклассников из Московской области написали единый госэкзамен по математике в пятницу, 31 мая, более 16 тысяч из них сдавали этот предмет на профильный уровень, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
«Математика является обязательным для сдачи предметом. При этом выпускник может выбрать базовый уровень, который нужен для получения аттестата, или профильный уровень — для поступления в соответствующие вузы. ЕГЭ по базовой математике сегодня сдавали 17,5 тыс. выпускников, по профильной — 16,6 тыс. человек», — говорится в сообщении.Для проведения ЕГЭ в регионе был 281 пункт, кроме того, для участников с ограниченными возможностями здоровья было организовано 22 экзаменационных пункта на дому.
Результаты по базовому ЕГЭ по математике объявят не позднее 14 июня, по профильному — не позднее 17 июня. Резервный день для сдачи математики назначен на 20 июня.
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