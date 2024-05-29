Юрист Рудакова раскрыла, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ

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Кандидат юридических наук Елена Рудакова заявила, что проверяющие на ЕГЭ не имеют права прикасаться к телу школьников и их личным вещам, обыскивать их.
Если эти пункты нарушаются, то можно жаловаться и привлекать виновников к статьям УК РФ, добавила специалист.
Она напомнила, что полномочия проверяющего действуют только в местах проведения экзамена и в даты, указанные в удостоверении общественного наблюдателя.
Ранее сообщалось, что появилось видео с камер наблюдения воронежской школы, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора.
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«Проверка перед ЕГЭ проводится только в целях безопасности. При допуске участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов организаторы напоминают, что надо сдать все запрещённые средства в специальные места или сопровождающему. К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются», — пояснила в беседе с Газета.ру Рудакова.
Она напомнила, что полномочия проверяющего действуют только в местах проведения экзамена и в даты, указанные в удостоверении общественного наблюдателя.
Ранее сообщалось, что появилось видео с камер наблюдения воронежской школы, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора.
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Мелисса Тимофеева