«Я просто в шоке»: Пропускавший воронежских школьниц на ЕГЭ учитель пожаловался на травлю

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои разъяснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного учреждения обвинили в том, что от школьниц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья, чтобы пройти через металлоискатель.
Официальный Telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа опубликовал комментарий организатора Дмитрия Скляра, стоявшего на рамке металлодетектора. Он заявил, что выполняет эту работу уже третий год, а в этой школе – второй.
Он пояснил, что его функция проста: стоять и «слушать рамки», а в случае сигнала – попросить экзаменуемых вернуться и выложить предметы, которые могут его давать. Как утверждает Скляр, практически всегда выпускники спокойно доставали лишние вещи и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором.
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Он пояснил, что его функция проста: стоять и «слушать рамки», а в случае сигнала – попросить экзаменуемых вернуться и выложить предметы, которые могут его давать. Как утверждает Скляр, практически всегда выпускники спокойно доставали лишние вещи и проходили, либо без срабатывания рамки, либо направлялись на проверку ручным металлодетектором.
«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован – в прошлом году такого не было», — отметил сотрудник.Скляр также посетовал в беседе с журналистами, что поднявшаяся неизвестно откуда шумиха очень его расстроила. Он добавил, что сейчас весь негатив льется на него.
«То, что говорят, пишут — много что неправда. Много неприятного», — пожаловался педагог.Читайте также:
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Алина Юрчак