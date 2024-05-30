«Я просто в шоке»: Пропускавший воронежских школьниц на ЕГЭ учитель пожаловался на травлю

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои разъяснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного учреждения обвинили в том, что от школьниц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья, чтобы пройти через металлоискатель.