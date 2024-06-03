Прокуратура Чувашии проверит инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

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Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья.
Об этом заявило надзорное ведомство в Telegram-канале. По их данным, все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение».
По версии прокуратуры, сотрудники пункта проведения экзамена допустили нарушения. Организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер наблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы.
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