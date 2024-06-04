SHOT: одиннадцатиклассник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ

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Одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в Свиблово. Очевидцы обнаружили подростка без сознания под окнами многоэтажного дома. Врачи не смогли спасти школьника.
Согласно информации источника, юноша заканчивал православную школу, в семье он был приемным ребëнком. По словам матери, в последнее время парень сильно паниковал из-за сдачи ЕГЭ и возможности не поступить в институт.
Родители водили выпускника к специалистам, после чего ему поставили диагноз «легкое когнитивное расстройство». В настоящее время проводится проверка, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.
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Согласно информации источника, юноша заканчивал православную школу, в семье он был приемным ребëнком. По словам матери, в последнее время парень сильно паниковал из-за сдачи ЕГЭ и возможности не поступить в институт.
Родители водили выпускника к специалистам, после чего ему поставили диагноз «легкое когнитивное расстройство». В настоящее время проводится проверка, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова