В школах приграничных районов Белгородской области отменили сдачу ОГЭ и ЕГЭ

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Выпускников школ в приграничных районах Белгородской области освободили от сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему присвоят номер и он вступит в силу», — сказал Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что формат сдачи экзаменов будет таким же, как и в прошлом году. Предполагается, что ученикам девятых классов поставят итоговые оценки по результатам годовой успеваемости. При этом выпускники 11-х классов смогут поступить в высшие учебные заведения, сдав вступительные Кроме того, они смогут сдать ЕГЭ по собственному желанию.
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