ЕГЭ в первый день сдачи написали более 8 тысяч подмосковных выпускников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области более 8 тыс. школьников написали в первый день экзаменационной кампании ЕГЭ по химии, географии и литературе. Всё прошло в штатном режиме, без нарушений, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«23 мая более 8 тыс. человек написали первый Единый государственный экзамен по географии, литературе и химии. Свыше 3,5 тыс. школьников писали ЕГЭ по химии, экзамен по литературе сдавали около 3 тыс. человек. Ещё порядка 1 тыс. подмосковных выпускников прошли испытания по географии», – пояснили в ведомстве.Там добавили, что для проведения ЕГЭ в Московской области организовали 135 пунктов сдачи. Общественный контроль за процессом был поручен 500 наблюдателям. За проведением экзамена в онлайн-режиме следили свыше 160 человек.
Результаты будут известны не позднее 6 июня. Посмотреть их можно в своей школе, на портале Рособрнадзора и в личном кабинете Регионального центра обработки данных.
По данным регионального Минобразования, всего в Подмосковье заявки на участие в экзаменах подали около 34 тыс. человек.
Читайте также:
Около 1,4 тыс. химкинских школьников будут в этом году сдавать ЕГЭ
Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ
ЕГЭ в этом году в Подмосковье будут сдавать около 39 тысяч человек
Лора Луганская