Египет перейдет на визы с QR-кодами: в Хургаде их начнут выдавать с июля 2027 года
Российские туристы смогут получать египетские визы с QR-кодом вместо наклейки в паспорте. В аэропорту Хургады новая система начнет работать 1 июля 2027 года. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Оформить разрешение на въезд по прибытии по-прежнему можно будет в аэропорту. Для этого путешественникам предложат воспользоваться терминалом. Заранее получить документ удастся через специальный сайт или приложение.
Дополнительный сбор за услугу составит $6, или около 490 рублей. С 1 января основной визовый сбор вырастет с $30 до $33. Таким образом, общая стоимость достигнет $39 на человека — около 3200 рублей.
К цифровой системе постепенно подключат и другие аэропорты. В марте 2027 года нововведение затронет Сфинкс и Александрию, в мае — Эль-Аламейн и Марса-Матрух. В сентябре QR-визы появятся в Марса-Аламе, а в октябре — в Луксоре и Асуане. Сроки перехода для Шарм-эль-Шейха пока не назвали.
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