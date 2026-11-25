25 ноября 2026, 08:20

Российские туристы смогут получать египетские визы с QR-кодом

Фото: iStock/Tunatura

Российские туристы смогут получать египетские визы с QR-кодом вместо наклейки в паспорте. В аэропорту Хургады новая система начнет работать 1 июля 2027 года. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.