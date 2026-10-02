Египет возглавил зимний спрос у российских туристов

02 октября 2026, 10:46

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Египет сохраняет статус наиболее удобного зарубежного направления для россиян в зимний сезон, включая новогодние даты. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе связывает его популярность с удачным соотношением стоимости отдыха и уровня сервиса. Об этом сообщает «Лента.ру».