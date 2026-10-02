Египет возглавил зимний спрос у российских туристов
Египет сохраняет статус наиболее удобного зарубежного направления для россиян в зимний сезон, включая новогодние даты. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе связывает его популярность с удачным соотношением стоимости отдыха и уровня сервиса. Об этом сообщает «Лента.ру».
Вместе с тем путешественники проявляют интерес к азиатским курортам. В числе востребованных стран эксперт назвала Таиланд, Вьетнам, Китай и Индонезию. Ломидзе отметила, что точные показатели продаж и итоговую структуру спроса на новогодние поездки пока оценить невозможно.
Для зимней поездки многие выбирают отели с системой «всё включено», подогреваемыми бассейнами и защищёнными от ветра пляжами. Ветер сильнее ощущается в Хургаде, тогда как курорты Шарм-эль-Шейха часто считаются более комфортными для отдыха в разгар зимы благодаря окружающим бухтам и горам. Египет подходит и семьям с детьми, и любителям дайвинга: Красное море даже зимой остаётся прозрачным, а коралловые рифы и морские обитатели доступны для снорклинга и погружений.
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