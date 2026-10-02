Врач Сайно предупредила о риске накопления ртути в некоторых видах рыбы
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно предупредила, что рыба из загрязненных водоемов способна содержать тяжелые металлы и опасные химические соединения. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, в водных обитателях накапливаются ртуть, свинец, кадмий, диоксины и полихлорированные бифенилы. Самую высокую концентрацию вредных веществ нередко находят у крупных хищников с долгой продолжительностью жизни. В эту группу входят тунец, акула, рыба-меч, марлин и королевская макрель.
Сайно отметила, что метилртуть представляет угрозу для нервной системы, особенно в период ее формирования. Беременным, кормящим женщинам и маленьким детям врач посоветовала сократить потребление крупных морских хищников. Более безопасным выбором она назвала лосось, сардины, треску и минтай.
Отдельную опасность создают паразиты в рыбном мясе. Чаще их обнаруживают в пресноводных видах, в том числе у карповых, однако риск сохраняется и при употреблении морской продукции. Врач рекомендовала выбирать проверенных продавцов и тщательно готовить продукт. Альтернативой служит шоковая заморозка.
Эксперт напомнила, что рыба способна спровоцировать аллергию. Ее признаками могут стать кожный зуд, крапивница, отек и затрудненное дыхание. Людям с болезнями почек или склонностью к ним Сайно посоветовала контролировать количество белковой пищи в рационе.
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