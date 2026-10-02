Врач Сайно предупредила о риске накопления ртути в некоторых видах рыбы

02 октября 2026, 09:49

Доцент Сайно: Из-за загрязнения водоемов в рыбе могут накапливаться тяжелые металлы

Фото: iStock/Lisovskaya

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно предупредила, что рыба из загрязненных водоемов способна содержать тяжелые металлы и опасные химические соединения. Об этом сообщает «Лента.ру».