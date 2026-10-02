Пищевой технолог объяснила, почему мёд лучше добавлять в тёплый чай
Пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович посоветовала не класть мёд в слишком горячий чай. При высокой температуре продукт теряет часть веществ, за которые его ценят, включая ферменты и нестабильные витамины.
В беседе с Life.ru специалист уточнила, что кипяток в чашке не превращает мёд в опасный продукт. Для образования оксиметилфурфурола требуется долгое нагревание при более высоких температурах. Однако пищевая ценность сладости после контакта с горячим напитком всё же снижается.
Эксперт напомнила, что взрослому человеку обычно достаточно одной чайной ложки мёда в сутки. Увеличение порции не принесёт заметной дополнительной пользы, зато повысит количество сахаров в рационе.
Тем, кто хочет получить больше полезных веществ от продуктов пчеловодства, Львович предложила обратить внимание на пергу, маточное или трутневое молочко. Перед их употреблением стоит убедиться в отсутствии аллергии и индивидуальной непереносимости.
Мёд ценят не только за вкус, но и за состав: в нём есть природные сахара, органические кислоты, аминокислоты, небольшое количество витаминов и минералов, а также антиоксидантные соединения. Он может быстро восполнять энергию, а благодаря вязкой текстуре способен смягчать раздражённое горло и уменьшать кашель при простуде. Некоторые виды мёда обладают умеренной антимикробной активностью, поэтому его используют в составе средств для ухода за кожей и заживления небольших повреждений.
При этом мёд не следует считать лекарством или заменой полноценного питания. Это прежде всего сладкий продукт с высокой калорийностью, поэтому взрослому обычно достаточно одной-двух чайных ложек в день с учётом общего количества сахара в рационе. Его лучше добавлять в тёплые, а не кипящие напитки, чтобы сохранить часть чувствительных к нагреву веществ. Детям до года мёд давать нельзя из-за риска ботулизма, а людям с аллергией на продукты пчеловодства и при нарушениях углеводного обмена стоит предварительно проконсультироваться с врачом.
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