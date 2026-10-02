Пищевой технолог объяснила, почему мёд лучше добавлять в тёплый чай

02 октября 2026, 10:34

Технолог Львович: Для здоровья взрослому достаточно чайной ложки мёда в день

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Пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович посоветовала не класть мёд в слишком горячий чай. При высокой температуре продукт теряет часть веществ, за которые его ценят, включая ферменты и нестабильные витамины.