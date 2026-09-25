Египтянка пожаловалась на проблемы в личной жизни и получила тысячи предложений руки и сердца

25 сентября 2026, 01:40

Египтянка получила тысячи предложений руки и сердца после поста в соцсетях

Фото: iStock/Rani Nurlaela Desandi

Египтянка Асма Салех из Порт‑Саида поделилась с РИА Новости неожиданными последствиями своего поста в соцсети. После рассказа о сложностях с поиском партнёра она получила свыше двух тысяч предложений руки и сердца.





Асме 30 лет, она позиционирует себя как лайф‑коуч и руководит образовательным центром для детей. По её словам, изначально она надеялась лишь на советы от знакомых, а не на шквал обращений от незнакомых мужчин. В своём посте Асма призналась, что искренне хочет создать семью и найти надёжного партнёра, но сталкивается с трудностями из‑за особенностей работы и ограниченного круга общения.



«Я хочу выйти замуж… Я достигла такого этапа в своей жизни, когда у меня появилось настоящее и осознанное желание создать семью, построить стабильные отношения и разделить свою жизнь с кем‑то, кто станет для меня настоящим партнёром. Честно говоря, в силу характера моей работы и круга общения мои возможности для знакомства очень ограничены», — написала женщина.