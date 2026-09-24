Стая черных дельфинов заблудилась в Темзе
В Великобритании 27 черных дельфинов случайно заплыли в Темзу и не смогли выбраться сами. Об этом сообщает издание The Times.
Стаю гринд заметили морские лоцманы. О происходящем они рассказали представителям Администрации порта Лондона (PLA), которые попросили суда не приближаться к животным.
Сотрудница PLA Лин Киндлен рассказала, что дельфины выглядели сильно дезориентированными и плыли в разные стороны, а операция по их спасению заняла несколько дней. По ее словам, главным было терпение: спасателям приходилось останавливаться, оценивать состояние животных и постоянно менять план.
Процесс затянулся из-за матерей с детенышами, которым нужен был отдых. Гринд выводили из рек на восьми лодках, спасти удалось 25 особей — еще два дельфина выглядели больными и не смогли выплыть вместе со стаей.
В PLA отметили, что Темза не является естественной средой для черных дельфинов: она слишком мелкая и не содержит нужной пищи. Худшим сценарием там назвали массовый выброс гринд на берег, при котором погибла бы вся стая.
Гринды — крупные морские млекопитающие из семейства дельфиновых, известные сложной социальной организацией и частыми массовыми выбросами на берег.
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