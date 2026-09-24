Стая черных дельфинов заблудилась в Темзе

24 сентября 2026, 21:07

В Британии спасли 25 гринд, случайно заплывших в Темзу

Фото: iStock/Nuture

В Великобритании 27 черных дельфинов случайно заплыли в Темзу и не смогли выбраться сами. Об этом сообщает издание The Times.