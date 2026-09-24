Россиянам объяснили, что важно проверить в доме перед отопительным сезоном

24 сентября 2026, 20:55

Эксперт по ЖКХ Бондарь: перед отопительным сезоном важно проверить радиаторы

Фото: iStock/PIKSEL

Перед началом отопительного сезона россиянам стоит проверить радиаторы и трубы, зафиксировать реальное время подачи тепла и осмотреть окна на наличие щелей. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.