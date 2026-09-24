Россиянам объяснили, что важно проверить в доме перед отопительным сезоном
Перед началом отопительного сезона россиянам стоит проверить радиаторы и трубы, зафиксировать реальное время подачи тепла и осмотреть окна на наличие щелей. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, которые приводит Москва 24, осенью коммуникации проверяют повышенным давлением, поэтому слабые участки могут дать течь. Хозяевам квартир стоит заранее проверить радиаторы: насторожить должны ржавые потеки или вздувшаяся краска на стыках, указывающие на истончение металла. Также специалист посоветовал аккуратно повернуть запорные вентили и убедиться, что на штоке и в местах соединения труб нет капель.
Качественному обогреву мешают щели и сквозняки, охлаждающие комнаты быстрее, чем радиаторы успевают их согревать. Выявить проблему поможет простой тест: нужно зажать лист бумаги между створкой и рамой закрытого окна и попробовать его вытянуть. Если он выскальзывает, то прижим плохой, и тепло будет уходить — вероятно, износились уплотнители или пора отрегулировать фурнитуру. Стоит осмотреть и пространство под подоконником, откуда поддувает из-за осыпавшейся пены.
Бондарь также призвал отслеживать, с какого числа тепло фактически дали в дом, и какая дата стоит в платежке. Иногда запуск объявляют с понедельника, а в конкретный дом отопление приходит только в четверг, при этом начисление выставляют за весь период. По правилам плату должны снижать за каждый час отсутствия услуги, поэтому собственник вправе вызвать аварийную службу для составления акта, а затем подать заявку на уменьшение счета.
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