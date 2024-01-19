Егорьевские лесничие выручили застрявшего в сломанной машине деда с внуками

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
У мужчины, который привёз внуков отдохнуть в лесу и покататься на горке, на обратном пути сломалась машина, ему помогли лесничие, инцидент произошёл рядом с Егорьевском, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На мужчину со сломанным автомобилем случайно натолкнулись лесничие, которые вместе с волонтёрами молодёжного центра «Маяк» проводили в этом месте акцию по развешиванию птичьих кормушек», — говорится в сообщении.
Привести машину в рабочее состояние помогли директор Егорьевского филиала Мособллеса Валерий Викулов и старший специалист Поминовского лесничества Владислав Казаков. После этого дедушка с внуками доехали до дома без происшествий.
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Лев Каштанов