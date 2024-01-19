Егорьевские лесничие выручили застрявшего в сломанной машине деда с внуками

У мужчины, который привёз внуков отдохнуть в лесу и покататься на горке, на обратном пути сломалась машина, ему помогли лесничие, инцидент произошёл рядом с Егорьевском, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.