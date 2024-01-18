Подмосковные лесничие провели уборку на воинских захоронениях времен ВОВ

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
«91 памятный знак расположен на землях гослесфонда. Наши лесничие, сотрудники ЛПС и лесной охраны взяли шефство над этими местами воинской славы. Регулярно проводятся субботники: зимой стелы и обелиски очищаются от снега.Круглый год поддерживается надлежащее состояние памятных мест», — поделился председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
Читайте также:
Школьников из Талдомского округа научили делать съедобные кормушки
В Подмосковье зарегистрировали более 4,5 тыс домашних питомцев
В Королёве в январские выходные проведут фермерский фестиваль