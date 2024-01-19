В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

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В Ирбейском районе Красноярского края полицейские обнаружили четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время игры на горках со старшими детьми, сообщает краевой отдел МВД. Девочка, оставшись одна, обморозила пальцы обеих рук, когда блуждала по дороге.
Полицейский патруль заметил маленькую девочку, идущую одну в сторону леса. Ребенок был без рукавиц, и ее руки сильно замерзли при температуре около −15 градусов и холодном ветре. Один из инспекторов передал свои перчатки девочке, чтобы она смогла немного согреться.
Девочка по имени Ева была сильно напугана и не могла показать полицейским, где она живет, но сообщила, что замерзла. Инспекторы ГИБДД сообщили о происшествии в дежурную часть, а затем доставили малышку в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих рук первой стадии.
Участковый обнаружил и оповестил мать ребенка о произошедшем. Оказалось, что она отправила девочку с братом и сестрой на горки, в то время как сама оставалась дома с младшим сыном. Старшие дети случайно потеряли младшую из виду, пошли домой и рассказали о случившемся. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, и с матерью проведена беседа о важности присмотра за детьми.
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Девочка по имени Ева была сильно напугана и не могла показать полицейским, где она живет, но сообщила, что замерзла. Инспекторы ГИБДД сообщили о происшествии в дежурную часть, а затем доставили малышку в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих рук первой стадии.
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Артем Кузьмин