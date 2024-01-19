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В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

Полицейские в Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку
19 января 2024, 06:36
Фото: istockphoto.com/FotoDuets

Фото: istockphoto.com/FotoDuets

В Ирбейском районе Красноярского края полицейские обнаружили четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время игры на горках со старшими детьми, сообщает краевой отдел МВД. Девочка, оставшись одна, обморозила пальцы обеих рук, когда блуждала по дороге.
Полицейский патруль заметил маленькую девочку, идущую одну в сторону леса. Ребенок был без рукавиц, и ее руки сильно замерзли при температуре около −15 градусов и холодном ветре. Один из инспекторов передал свои перчатки девочке, чтобы она смогла немного согреться.

Девочка по имени Ева была сильно напугана и не могла показать полицейским, где она живет, но сообщила, что замерзла. Инспекторы ГИБДД сообщили о происшествии в дежурную часть, а затем доставили малышку в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих рук первой стадии.


Участковый обнаружил и оповестил мать ребенка о произошедшем. Оказалось, что она отправила девочку с братом и сестрой на горки, в то время как сама оставалась дома с младшим сыном. Старшие дети случайно потеряли младшую из виду, пошли домой и рассказали о случившемся. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, и с матерью проведена беседа о важности присмотра за детьми.

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В России прошли испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе
Система обнаружения конфликтов дронов в небе прошла первые испытания в России
19 января 2024, 06:25

Фото: iStock/vadimrysev

Система обнаружения конфликтов движения гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) успешно прошла первые испытания в России, сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов в интервью РИА Новости. Этот сервис, участвующий в НТИ «Аэронет», предоставляет информацию о воздушной обстановке и обеспечивает визуальное взаимодействие участников воздушного движения.
Первые совместные тестовые полеты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» проведены на аэродроме «Путилово» вблизи Санкт-Петербурга. На этапе испытаний был развернут фрагмент цифровой платформы «Небосвод», объединяющей летательные аппараты и обрабатывающей навигационные данные от БВС. Система предупреждает внешних пилотов о возможных конфликтах в небе, основываясь на алгоритмах матмоделирования.

Глава компании отметил, что «Небосвод» может быть применен при организации центра управления полетами аэродромов, региональных ситуационных центров и на критически важных объектах для контроля легальных и нелегальных полетов. Интеграция БВС в цифровую платформу позволяет передавать данные о местоположении и ходе полета внешним пилотам БВС и в центр управления полетами диспетчеру контрольно-диспетчерского пункта, без необходимости дополнительного оснащения дронов средствами наблюдения.

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Мадуро назвал идеологию Милея нацистской
Мадуро после речи Милея в Давосе назвал его идеологию нацистской
19 января 2024, 05:52

Фото: iStock/HStocks

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказал мнение, что выступление аргентинского лидера Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе отразило нацистский и маккартистский характер его идеологии.
В эфире Venezolana de Televisión Мадуро заявил, что народ Аргентины должен почувствовать печаль и возмущение из-за высказываний своего лидера.

Мадуро отметил, что Милей не является либералом или либертарианцем, как утверждалось ранее, а, наоборот, представляет собой сторонника нацизма и маккартизма.

В выступлении в Давосе Милей предупредил о возможной угрозе для стран Запада от распространения идей коллективизма и социализма, призывая к защите свободного предпринимательства. Он назвал свободный рыночный капитализм единственным инструментом, способным преодолеть бедность и голод. В ответ на это Мадуро отправил Милею сообщение, в котором выразил несогласие с его политикой и предсказал, что она приведет к разрушению экономики Аргентины, считая ее ошибкой в истории Латинской Америки.

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Якутия возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР
Республика Саха возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР
19 января 2024, 05:40

Фото: iStock/ASB63

В 2024 году Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР), ранее этот город находился под поддержкой властей Владимирской области.
Эта информация поступила от пресс-службы главы и правительства Якутии. По новому плану, Владимирская область будет оказывать помощь городу Кировское в ДНР, в то время как Республика Саха (Якутия) взяла на себя обязанности по шефству над Докучаевском.

Регионы-шефы продолжают активно участвовать в процессе восстановления городов, предоставляя поддержку в ремонте школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, а также в восстановлении поврежденных домов и дорог.

Якутия уже успешно осуществила более 50 проектов в подшефном городе Кировское, включая ремонт и обновление медицинского оборудования в городской больнице, что значительно улучшило медицинское обслуживание местных жителей.

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Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ
19 января 2024, 05:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать комплекс мер, позволяющий нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ.
«Правительству РФ: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, кабмин должен предложить механизмы использования архивов госорганов, муниципалитетов и библиотечных фондов с целью создания наборов данных, которые специалисты машинного обучения в последствии смогут безвозмездно использовать.

Ответственным за выполнение перечисленных поручений Путин назвачил премьер-министра Михаила Мишустина.

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Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне
Аппарат Peregrine завершил работу после несостоявшегося полета на Луну
19 января 2024, 05:28

Фото: iStock/Elen11

Аппарат Peregrine от американской компании Astrobotic завершил свою миссию после неудачного лунного полета, сообщила производящая компания.
Изначально предполагалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана примерно в 16:00 18 января (00:00 19 января по московскому времени).

«Как ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15:50 по восточному времени», — сообщила компания в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
Аппарат вошел в атмосферу над Тихим океаном в 16:04 по восточному времени. Однако компания в настоящее время ожидает подтверждения от правительства.

Peregrine был запущен с Земли 8 января с помощью ракеты-носителя Vulcan. Планировалось, что 23 февраля он выполнит посадку на Луну, доставив пять научных инструментов НАСА, а также различные исследовательские и символические грузы, включая прах и образы ДНК землян. Эта доставка проходила вопреки возражениям коренных народов США и была организована частной компанией, предоставляющей услуги «космических» захоронений.

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«Боюсь умереть»: Украинцы пришли в ужас из-за нового шага ВСУ
NRK: Украинцы боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста в стране
19 января 2024, 05:11

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине мужчины всерьёз напуганы снижением мобилизационного возраста. Об этом пишет NRK.
«Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — цитирует издание слова одного из уклонистов, пожелавшего сохранить анонимность.

Кроме того, украинец добавил, что на фоне перемен, происходящих сейчас в законах Украины о призыве, тревога нарастает по всей стране.

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Мужчинам и женщинам назвали неожиданный способ улучшить сексуальную жизнь
FJ: Мужчинам и женщинам назвали неожиданный способ улучшить сексуальную жизнь
19 января 2024, 05:04

Фото: iStock/Denisfilm

Основательница школы пилатеса Энни Коунсел заявила, что упражнения пилатеса, укрепляющие тазовое дно, помогают улучшить интимную жизнь. Об этом пишет Fashion Journal.
По словам специалиста, пилатес — это комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости, улучшение осанки и укрепление мышц тазового дна и спины.

«Сильное тазовое дно — недостающий ключ к повышению сексуального удовлетворения. У женщин эти мышцы улучшают кровоток и чувствительность, способствуя более сильным оргазмам», — цитирует издание слова собеседницы.

Коунсел добавила, что мужчинам для улучшения сексуальной жизни тоже полезно заниматься пилатесом. Она пояснила, что такие упражнения являются профилактикой многих заболеваний мужской половой системы и снижают риск импотенции. Помимо этого, крепкие интимные мускулы усиливают чувствительность и позволяют мужчинам контролировать эякуляцию, заключила эксперт.

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В США подтвердили удар хуситов по американскому судну
В США подтвердили удар хуситов по американскому судну Chem Ranger
19 января 2024, 04:55

istock / Dikuch

Соединенные Штаты подтвердили, что американское судно под названием Chem Ranger было атаковано ракетами, выпущенными хуситами в Аденском заливе. Информацию об этом предоставило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в социальной сети Х.
В сообщении говорится: «18 января хуситы осуществили пуск двух противокорабельных баллистических ракет по судну Chem Ranger». Однако не поступило данных о возможных повреждениях или пострадавших в результате этой атаки.

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#хуситы
#сша
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В России завершили испытания самолета Як-152 для ВКС
Испытания нового учебно-тренировочного самолета Як-152 для ВКС России завершены
19 января 2024, 04:38

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Легкий учебно-тренировочный самолет Як-152, предназначенный для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил (ВКС) России, успешно завершил государственные испытания, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании «Яковлев» — разработчика машины.
Эта новая модель является дополнением к учебно-боевому комплексу, основанному на самолете Як-130. В конце прошлого года были завершены государственные совместные испытания Як-152, подтвердившие ключевые летно-технические характеристики самолета.

Следующим этапом развития проекта является импортозамещение компонентов, таких как двигатель и воздушный винт, российскими аналогами. Установка одного из отечественных двигателей уже находится в процессе, а также проводятся испытания российских воздушных винтов и других комплектующих в «краткосрочном периоде».

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