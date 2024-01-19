В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

В Ирбейском районе Красноярского края полицейские обнаружили четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время игры на горках со старшими детьми, сообщает краевой отдел МВД. Девочка, оставшись одна, обморозила пальцы обеих рук, когда блуждала по дороге.