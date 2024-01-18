В Московской области задержали двух граждан за незаконную охоту на лося

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
«Пойманы на месте преступления»: двух граждан задержали за незаконную охоту. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Можайском лесу были задержаны два человека, которые занимались разделкой незаконно добытой самки лося в охотничьих угодьях.
Стоит отметить, что в настоящий момент на граждан по факту преступления возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ.
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«Во время надзорного мероприятия в охотничьих угодьях вблизи деревни Бурково Можайского городского округа инспекторами охотнадзора были выявлены два гражданина, которые в темное время суток разделывали тушу лося. В настоящее время любая охота на лося полностью запрещена, а согласно правилам охоты, нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты или продукцией охоты приравнивается к охоте», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева