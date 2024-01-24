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Егоров: Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин

24 января 2024, 23:46
Фото: iStock/VictorCap

Фото: iStock/VictorCap

Командиром самолёта ИЛ-76, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
«Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — отметил глава региона.

Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.


Ранее власти Оренбургской области сообщили, что на борту были летчики, которые служили в оренбургском военно-транспортном полку. В местном авиагородке образовался стихийный мемориал — к военной части, где служили герои, возлагают цветы.

Все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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#лётчики
#самолет
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Rzeczpospolita: Варшава намерена урезать помощь украинским беженцам
24 января 2024, 23:25

Фото: iStock/Berezko

В Польше планируют урезать помощь украинским беженцам с октября 2024 года, пишет издание Rzeczpospolita.
Чиновники, с которыми пообщались журналисты, считают, что поскольку украинцы ездят домой на праздники и в отпуск, им не нужна временная защита. Этот механизм был введен для поддержки беженцев после начала спецоперации России на Украине

Предлагается отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткое время (в настоящее время действует ограничение в 30 дней) и уменьшить выплаты на детей.

Издание отмечает, что 21% опрошенных украинских переселенцев заявили, что хотели остаться в Польше.

Украинские беженцы, прибывшие в Германию после начала спецоперации, должны будут покинуть страну после завершения конфликта, с таким заявлением выступила ранее лидер правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью для Financial Times. Она также отметила, что немецкие власти совершили ошибку, назначив украинским беженцам социальные выплаты. К тому же, у граждан Украины, укрывшихся в Германии, нет никакого будущего в стране, считает Вайдель.

Ранее издание Bild am Sonntag сообщало, что украинские беженцы требуют выплачивать им наличные деньги вместо выдачи банковских карт, а получая средства покидают Германию.

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#польша
#украина
#германия
#беженцы
#защита
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Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод
Психиатр Рудов рекомендовал взять себя в руки и немного пострадать
24 января 2024, 22:02

Фото: istockphoto.com/Marat Musabirov

Психиатр Виктор Рудов заявил, что расставание или развод являются стрессом для организма человека, который можно пережить лишь с помощью силы воли и умения прожить негативные эмоции.
«Это удивительно, но, чтобы выбраться из этого состояния, надо немного пострадать. Важно выплеснуть эмоции, а когда станет полегче, заняться чем-нибудь полезным или встретиться с друзьями, единомышленниками. Поиграть в футбол, сходить на вечеринку, мастер-класс или покататься на лыжах, через силу. Организму нужны хорошие гормоны, серотонин и дофамин», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он добавил, что если эти методы не помогают, то за помощью можно обратиться к специалистам.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал в беседе с «Радио 1» о симптомах первой стадии алкоголизма.

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#психиатр
#эмоции
#отношения
#рекомендации
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Экономист Гришин объяснил проблему платных услуг за лечение по ОМС
24 января 2024, 21:36

Фото: istockphoto.com/perfectlab

Профессор, Заслуженный экономист РФ Владимир Гришин заявил, что проблема платных услуг за лечение возникла из-за недофинансирования системы ОМС.
«Система ОМС не наполнена деньгами, поэтому страховой полис, который есть у каждого россиянина, также не наполнен деньгами, и приходя в государственную поликлинику, мы сталкиваемся с проблемой под названием «дефицит ресурсов» Этот дефицит ресурсов врачи пытаются закрыть платными медицинскими услугами или добровольным страхованием», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гришин.

Ранее президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин объяснил причины, по которым в России так и не ложилось страховая система, подобная системам в других странах.

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#медицина
#врачи
#омс
#больницы
#полис
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В России продолжают дешеветь куриные яйца
Росстат: в России вновь подешевели куриные яйца
24 января 2024, 21:29

Фото: iStock/ra3rn

Уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.
До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.

При этом за текущую неделю подорожали капуста, морковь и свекла, а также бананы и огурцы, а вот помидоры подешевели на 0,37%. Также за отчетный период зафиксирован спад цен на мясо кур (на 0,81%) и свинины (на 0,3%). А вот мороженная рыба подорожала с начала года на 1,11%.

Также за последнюю неделю увеличилась стоимость подсолнечного и сливочного масла. При этом подешевели сахар и гречка, в отличие от риса и муки, которые подорожали на 0,11% и 0, 22% соответственно.

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#яйца
#рыба
#мясо
#огурцы
#сахар
#гречка
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Метеоролог Позднякова: К февралю погода станет более устойчивой
24 января 2024, 21:03

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова заявила, что к началу февраля погода нормализуется и станет более устойчивой.
«То есть погода станет как бы более устойчивая, у нас будет преобладать западно-восточный перенос, что и характерно для наших широт. У нас до этого наблюдался меридиональный перенос, поэтому были то ныряющие циклоны, то южные циклоны выходили, которые засыпали нас снегом или поливали дождём, несвойственным для зимнего периода. Погода будет более устойчивая», — поделилась в беседе с Pravda.Ru Позднякова.

При этом, по её словам, в первых числах следующего месяца температура будет держаться в районе 0°C.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что различные регионы России ожидает непогода, включая сильный снегопад.

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#непогода
#температура
#снегопад
#регионы
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Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76
Лавров: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76
24 января 2024, 20:15

Фото: сайт Кремля

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.
«Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск - ред). Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», - рассказал Лавров.

Он также отметил, что не хотел бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче, по словам Лаврова, России пришлось ждать заседания три дня.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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#крушение
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Патриарх Кирилл призвал обучать детей-мигрантов культуре православия
24 января 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил обучать детей-мигрантов основам православной культуры. Об этом он рассказал входе пленарного заседания Международных рождественских образовательных чтений в Кремлёвском дворце.
Он подчеркнул, что в российских школах обучается большое количество детей, для которых русский язык и культура страны являются не родными. При этом есть большое количество ребят, которые с уважением относятся к россиянам, истории страны и её традициям.

Для того чтобы интегрировать иностранцев в русскую культуру, научить уважать её, мигрантам следует преподавать основы православной культуры, заявил патриарх.

Также глава РПЦ попросил Синодальный отдел религиозного образования и министерство просвещения России поработать над тем, чтобы открыть в стране как можно больше православных школ и гимназий.

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#патриарх кирилл
#православие
#мигранты
#образование
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В Госдуме прокомментировали переезд жены тренера сборной РФ Карпина в ЕС
24 января 2024, 19:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Переезд супруги главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарьи в Эстонию является личным делом, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом пишет «Лента.ру».
«Хочет она жить в России, у неё есть на это права. Хочет жить в Эстонии — пусть живет в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это её личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права», —сказал Свищев.
Ранее сообщалось, что жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.

Карпины-уроженцы эстонского города Нарва. Пара зарегистрировала брак в 2017 году. В семье растут двое детей.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).
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#госдума
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#спорт
#тренер
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Воробьёв исполнил новогоднюю мечту юного жителя Монина о велосипеде
24 января 2024, 19:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил новогоднее желание четырёхлетнего Славы из городского округа Щёлково. Мальчик из посёлка Монино очень хотел велосипед.
Шарик с его мечтой глава региона снял с кремлёвской «Ёлки желаний», приняв участие во Всероссийской благотворительной акции. В среду мальчику доставили подарок.
«Об акции «Ёлка желаний» мы узнали из соцсетей и решили принять в ней участие. Сын активный, очень любит спорт. Как-то летом во время прогулки он увидел детей на велосипедах и захотел себе именно такой же, скоростной. И вот сегодня нам его привезли - будет на вырост. Мечта Славы осуществилась, он очень счастлив! Даже не ожидали, что такое возможно, спасибо большое», – сказала мама Славы Анастасия Иванова.
Ранее Воробьёв в рамках благотворительной акции подарил два велосипеда трёхлетнему Тимофею из ДНР и 14-летней Арине из Серебряных Прудов. Благодаря губернатору восьмилетний Матвей из Ивантеевки прокатился на танке, а 11-летний Саша из Богородского округа вместе с мамой полетал на вертолёте.

Кроме того, в преддверии Нового года губернатор стал новогодним волшебником для 14-летнего Димы из Балашихи – он получил в подарок шведскую стенку.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военных, участников СВО и проживающие в новых регионах.

За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.

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