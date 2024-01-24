В Минобороны РФ раскрыли все подробности крушения Ил-76

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В Минобороны РФ предоставили подробности поражения украинскими силами самолета ВКС РФ Ил-76, на борту которого находилось 65 пленных ВСУ. Их перевозили в назначенное место для последующего обмена.
«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», - рассказали в ведомстве.При этом подчеркивается, что самолет атаковали ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области, применив ЗРК. Всего было выпущено две ракеты.
Также в Минобороны рассказали, что обменяться пленными собирались во второй половине дня 24 января на границе в пункте пропуска «Колотиловка».
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Элина Позднякова