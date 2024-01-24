В Минобороны РФ раскрыли все подробности крушения Ил-76

Генеральный штаб ВСУ через пол дня после крушения Ил-76 с пленными ВСУ на борту сделал заявление, из которого следует, что Украина продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Такая информация приводится на странице ведомства в Facebook*.