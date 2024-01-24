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Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о погибших летчиках Ил-76

Паслер: в сбитом ВСУ Ил-76 были летчики из Оренбургской области
24 января 2024, 21:38
Фото: iStock/Marina Denisenko

Фото: iStock/Marina Denisenko

В самолете ВКС РФ Ил-76, который сбили ВСУ, были летчики из Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что самолет военно-транспортной авиации России с пленными ВСУ на борту был сбит украинскими военными в небе над Белгородской областью.


Паслер также выразил свои соболезнования родным и близким погибших летчиков.

При этом в Оренбургской епархии сообщили, что во всех храмах Оренбургской митрополии будут проведены богослужения по погибшим в террористическом акте.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа
Богомаз: ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области
24 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области силами противовоздушной обороны ситы сразу два украинских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате вражеской атаки никто их местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле. На месте падения обломков дрона работают оперативные и экстренные службы региона.

Ранее Богомаз также сообщал, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы

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В ГУР заявили, что не знают, кто находился на борту Ил-76
24 января 2024, 19:48

Фото: iStock/alzay

В Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что не имеют информации о том, кто именно находился на борту сбитого Ил-76. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
«Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате поражения российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. Сейчас Украина не обладает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве утверждают, что российская сторона не проинформировала Украину о том, что перевозки пленных проводятся воздушным путем для обеспечения его безопасности в определённое время, как делалось ранее.

При этом утверждается, что Украина, выполнив все договоренности, доставила российских пленных в заранее обусловленное место для предстоящего обмена.

Ранее Генеральный штаб ВСУ через пол дня после крушения Ил-76 с пленными ВСУ на борту сделал заявление, из которого следует, что Украина продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.

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В ВСУ намекнули, что сами сбили Ил-76 на борту с украинскими военнопленными
Генштаб ВСУ дал понять, что сбил самолет Ил-76 со своими же военными
24 января 2024, 19:31

Фото: iStock/Irina Piskova

Генеральный штаб ВСУ через пол дня после крушения Ил-76 с пленными ВСУ на борту сделал заявление, из которого следует, что Украина продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Такая информация приводится на странице ведомства в Facebook*.
В сообщении уточняется, что ВСУ сопоставили активность военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода с увеличением числа ракетных ударов ВС РФ по Харькову и области. Ранее украинская сторона заявляла, что Ил-76 перевозил ракеты С-300 на борту.

«Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки (ракет — ред.), контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Однако крушение Ил-76 с украинскими пленными на борту, а также причастность к этому Украины в сообщении не упоминается

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ВС РФ перехватили две ракеты «Точка-У»
Минобороны: ВС РФ перехватили две ракеты «Точка-У» и сбили 51 дрон за сутки
24 января 2024, 17:39

Фото: iStock/3D_generator

В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки ПВО перехватила две украинские ракеты «Точка-У» и сбила 51 беспилотник.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У»», - говорится в сообщении Минобороны.

Также добавляется, что на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей уничтожен 51 вражеский беспилотник.

Также в Минобороны заявили, что Армия России впервые уничтожила зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства. Также сообщается, что ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ.

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Российские военные впервые уничтожили французский ЗРК «SAMP-T» в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили французский ЗРК «SAMP-T» в зоне СВО
24 января 2024, 17:10

Фото: iStock/bizoo_n

Армия России впервые уничтожила зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства», - говорится в сообщении Минобороны России.

Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, 127 артиллерийских вражеских подразделений на огневых позициях, а также живая сила ВСУ и боевая техника противника в 132 районах.

Накануне также сообщалось, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, поразив все намеченные цели.

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#минобороны
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В Чечне посчитали провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмат»
Чеченский министр Дудаев назвал провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмат»
24 января 2024, 16:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев считает провокацией конфликт командира батальона «Восток-Ахмат» Вахи Хамбулатовым на блокпосту, находящемся в Запорожской области. По его словам, бойцов «Восток-Ахмат» останавливали на дороге в третий раз.
Ранее в Сети распространилось видео, где чеченский батальон вступил в конфликт с российским военным.

«К таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб», — написал Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
По его словам, конфликт был исчерпан ещё в минувшем году.

«Но никак не успокоятся представители ЦИПСО и другие наши недоброжелатели, которые вечно пытаются расшатать ситуацию и вбить клин между нашими подразделениями, распространяя подобные видеоролики», — отметил Дудаев.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. СБУ собрала доказательства и предъявила генеральному директору обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении Обносова в международный розыск.

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#украина
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В ГУР подтвердили подготовку обмена пленными между Россией и Украиной
24 января 2024, 16:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января Россия и Украины собирались произвести обмен пленными на границе между странами. Об этом он заявил «Радио Свобода»*.
«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», - сказал Юсов.

При этом он не уточнил, какой число военных готовилось к обмену.

Юсов также отметил, что ведомство в настоящее время проверят информацию российского Минобороны, которое заявило, что на борту упавшего Ил-76 находились украинские пленные.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что обмен пленными России и Украины должен был состояться во второй половине 24 января в пункте пропуска Колотиловка на границе, однако борт, который перевозил пленных ВСУ был сбит нацистским киевским режимом.

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Обмен погибшими на Ил-76 пленными ВСУ должен был пройти на КПП «Колотиловка»
24 января 2024, 15:53

Фото: iStock/Sinenkiy

Обмен пленными России и Украины должен был состояться во второй половине 24 января в пункте пропуска Колотиловка на границе, однако борт, который перевозил пленных ВСУ был сбит нацистским киевским режимом. Об этом заявили в Минобороны России.
«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», - говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что обмен пленными должен был состояться в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе во второй половине 24 января. Однако, украинские власти сбили Ил-76 с пленными ВСУ на борту, чтобы в последствии обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

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#пропуска
#Белгород
#всу
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На Украине предъявлены обвинения главе российской КТРВ Обносову
24 января 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Служба безопасности Украины предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову.
Сообщается, что СБУ собрала доказательства на гендиректора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.

Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении в международный розыск.

По утверждениям СБУ, правоохранители выявляют, блокируют, а потов обратят в доход Украины неназванные иностранные активы, которые якобы принадлежат Обносову.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летний студент из Донецка заявил в полицию на 45-летнего астронома, которая во время беседы в метро о СВО поддержал Украину. «Фонтанка» пишет, что женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см.

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#сво
#украина
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