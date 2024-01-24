Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о погибших летчиках Ил-76

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В самолете ВКС РФ Ил-76, который сбили ВСУ, были летчики из Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что самолет военно-транспортной авиации России с пленными ВСУ на борту был сбит украинскими военными в небе над Белгородской областью.
При этом в Оренбургской епархии сообщили, что во всех храмах Оренбургской митрополии будут проведены богослужения по погибшим в террористическом акте.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.
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