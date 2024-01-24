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Экипаж упавшего самолёта Ил-76 посмертно представят к госнаградам

24 января 2024, 19:43
Фото: iStock/SOMATUSCANI

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Экипаж разбившегося самолёта Ил-76 представят к госнаградам посмертно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В среду, 24 января, в Белгородской области потерпел крушение российский самолёт Ил-76. На его борту находились более 60 украинских военнопленных и несколько членов экипажа. Все они погибли. За мгновение до падения лётчики успели подать сигнал о том, что на самолёт была осуществлена атака извне. В Госдуме заявили, что украинские ракеты сбили самолёт ракетами.

Командир самолёта Станислав Беззубкин и все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок – они не допустили падения самолёта в жилом секторе села Яблоново.


Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

Также посмертно к госнаградам будут представлены пятеро членов экипажа.

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#лётчики
#самолет
#награда
#белгород
#крушение
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Фицо дал обещание не блокировать украинские закупки оружия у словацкого бизнеса
24 января 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде.
На встрече Фицо передал украинской стороне гуманитарную помощь. Киев располагает данными о том, что правительство Словакии не заблокирует закупки вооружения у словацкого бизнеса. Встреча министров проходила за закрытыми дверями. Словацкое издание topky.sk пишет, что Роберт Фицо сообщил, что страна не планирует оказывать Киеву военную помощь. Также нет готовности пускать Украину в Евросоюз.

«Когда дело доходит до вступления в Евросоюз, мы их уважаем, но они должны выполнить условия»,— заявил премьер-министр Словакии.
На встрече премьер-министр был в сопровождении министра обороны Роберта Калиняка и министр иностранных дел Юрая Бланара.
После встречи украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале написал об итогах встречи. По его словам, правительство Словакии не планирует препятствовать закупкам Украиной вооружения у словацкого бизнеса. Стороны договорились сотрудничать в поставке техники, чтобы возводить оборонные рубежи.

Роберт Фицо возглавил правительство в октябре 2023 года. Он и премьер Венгрии Виктор Орбан блокировали новый пакет помощи Украине (€50 млрд), который выделяли из фонда Евросоюза. Также Фицо считает, что Украина обязана отдать часть территории, чтобы бои прекратились.

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#украина
#словакия
#политика
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«Несмотря ни на что»: Словакия и Украина настроены на сотрудничество
Шмыгаль: Словакия и Украина будут сотрудничать несмотря на разногласия
24 января 2024, 18:22

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Словакия и Украина будут сотрудничать несмотря на все разногласия, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует ТАСР.
«Несмотря на разногласия, мы намерены проводить со словацким правительством политику «нового прагматизма», которая принесет пользу обеим странам», — прокомментировал ситуацию украинский премьер.

При этом, словацкий коллега Шмыгаля Роберт Фицо заявил, что Словакия не намерена блокировать военную помощь для Вооружённых сил Украины ни в виде военной техники, ни денежных средств. Он также отметил, что Братислава полностью поддерживает стремление Киева вступить в состав Европейского союза.

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#словакия
#украина
#сотрудничество
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МИД: Прекращено соглашение о приграничном сотрудничестве между РФ и Финляндией
24 января 2024, 18:11

Фото: iStock/Ruma Aktar

МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в обнародованном сообщении российского министерства иностранных дел.

Напомним, ноту послу Финляндии в России вручили 25 октября 2023 года. В документе было сказано, что в ответ на конфронтационные действия финской стороны Россия приняла решение о прекращении «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», которое было подписано 13 апреля 2012 года.


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#россия
#соглашения
#граница
#финляндия
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Азербайджан покинул сессию ПАСЕ в знак протеста
24 января 2024, 17:58

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Делегация Азербайджана заявила о прекращении сотрудничества с Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста, об этом сообщается в официальном сообщении от азербайджанской делегации.
«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении делегации в ПАСЕ.

Отмечается, что ПАСЕ намерена отозвать верительные грамоты Азербайджана в ассамблеи.

При этом, представители ПАСЕ заявили, что подобный ход был вызван тем, что их наблюдатели не были приглашены на президентские выборы, которые должны состояться 7 февраля. Азербайджан же убеждён, что это отношение ассамблеи к стране стало негативным после, по заявлению ПАСЕ, «насильственного изгнания карабахских армян».

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#выборы
#азербайджан
#наблюдатели
#европа
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ЕС готовит санкции против РФ, но они не коснутся импорта алюминия
24 января 2024, 17:56

Фото: istockphoto/SonerCdem

Новый санкционный пакет Евросоюза против РФ включит рестрикции в отношении физ. и юр. лиц, но, вероятно, не запретит импорт российского алюминия.
Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Во время переговоров наиболее радикальные предложения могут заменить умеренными, чтобы добиться широкой поддержки пакета членами ЕС. Вместе с пакетом антироссийских санкций Брюссель планирует утвердить новую программу помощи Киеву в €50 млрд.

«Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в момент, когда поддержка необходима [Украине] больше всего», - сказал изданию европейский дипломат, который участвует в работе над пакетом. Но заметил, что после 2 лет конфликта, возможности уже не такие широкие.
Ранее сообщалось, что ЕС вряд ли конфискует активы замороженные активы ЦБ России, поскольку чиновники Евросоюза считают арест российских активов юридически рискованным, между странами нет согласия по этому поводу. Об этом 24 января пишет Reuters s со ссылкой на западных дипломатов.

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#ес
#новости
#санкции
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В Запорожской области на выборах разрешат голосовать по паспорту Украины
24 января 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Президентские выборы состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
Сообщалось, что некоторые жители новых регионов не успели получить российский паспорт или документы были уничтожены в результате обстрелов.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев говорил, что, несмотря на возможное отсутствие российских документов, жители являются гражданами страны и «лишить их активного избирательного права» — «бесчеловечно». 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР,

Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в качестве отдельных субъектов в результате референдумов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой замаскировать проблемы в стране.

«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», - считает Песков.
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#выборы
#президент
#политика
#россия
#украина
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Зеленский находится в отчаянии из-за положения ВСУ, пишут СМИ
ABC: крах ВСУ и усталость союзников привели Зеленского в отчаяние
24 января 2024, 16:51

Фото: iStock/Silent_GOS

Неудачи ВСУ на поле боя, а также промедление Запада в оказании военной помощи Украине приводят президента Владимира Зеленского в отчаяние. Об этом пишет ABC.
Издание утверждает, что Зеленский находится в отчаянии, однако продолжает надеяться на благоприятные изменения международной обстановки.

«Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — говорится в статье.

Также отмечается, что военные инициативы Зеленского ограничены единичными действиями, однако они представляются СМИ крупными операциями, создающими образ возможностей, которыми в действительности Украина не обладает.

Кроме того, автор статьи уверен, что Зеленский всеми силами пытается не допустить утрату внимания к конфликту на фоне других проблем в мире. Однако, согласно статье, Россия имеет гораздо больше шансов на победу.

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Орбан призвал венгерский парламент ратифицировать вступление Швеции в НАТО
24 января 2024, 16:45

Фото: iStock/WDnet

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что пообщался по телефону с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО», — сообщил Орбан.

Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул, что продолжит призывать парламент к скорейшей ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Напомним, 23 января турецкий парламент поддержал вступление Швеции в НАТО. Теперь документ должен подписать глава страны Реджеп Эрдоган. При этом, у него есть 15 дней для того, чтобы отклонить ратификацию парламента.

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#парламент
#нато
#швеция
#венгрия
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Польские фермеры устроили акцию против импорта с Украины
24 января 2024, 16:26

Фото: iStock/ValleraTo

Польские фермеры проводят митинги по всей стране. Они недовольны импортом с Украины, а также аграрной политикой, которую проводит Евросоюз, об этом сообщает RMF FM.
«Фермеры вывели на дороги тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране», — сообщили на польской радиостанции.

Организаторы митинга заявляют, что протестуют против импорта в страну украинских и любых других стран, не входящих в Европейский союз. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.

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#акции
#польша
#фермер
#митинг
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