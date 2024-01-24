Экипаж упавшего самолёта Ил-76 посмертно представят к госнаградам

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Экипаж разбившегося самолёта Ил-76 представят к госнаградам посмертно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В среду, 24 января, в Белгородской области потерпел крушение российский самолёт Ил-76. На его борту находились более 60 украинских военнопленных и несколько членов экипажа. Все они погибли. За мгновение до падения лётчики успели подать сигнал о том, что на самолёт была осуществлена атака извне. В Госдуме заявили, что украинские ракеты сбили самолёт ракетами.
Командир самолёта Станислав Беззубкин и все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок – они не допустили падения самолёта в жилом секторе села Яблоново.
Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.
Также посмертно к госнаградам будут представлены пятеро членов экипажа.
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Командир самолёта Станислав Беззубкин и все члены экипажа будут награждены посмертно за героический поступок – они не допустили падения самолёта в жилом секторе села Яблоново.
Также посмертно к госнаградам будут представлены пятеро членов экипажа.
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Анастасия Чинкова