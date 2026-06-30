Эйфелева башня увеличилась в размерах из-за аномальной жары во Франции
Из‑за теплового расширения металла Эйфелева башня в сильную жару стала выше примерно на десять сантиметров. Об этом рассказала радиостанция RTL, опираясь на пояснения инженера и архитектора Бертрана Лемуана.
Эксперт уточнил, что при колебаниях температуры высота башни меняется. Причина в свойствах пудлингового железа, из которого выполнена конструкция: под действием тепла материал расширяется, а при похолодании — сжимается. При этом визуально такие изменения остаются незаметными для наблюдателя.
«Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов», — пояснил Лемуан.
Сейчас Франция, как и некоторые другие европейские страны, переживает период аномальной жары. На прошлой неделе национальная метеослужба установила максимальный уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов, что стало новым рекордом. В ряде регионов температура достигла 40 градусов и даже превысила эту отметку.