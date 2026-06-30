Россияне смогут совершать по недвижимости с помощью биометрии
С 1 июля 2026 года для совершения сделок с недвижимостью можно будет использовать биометрические данные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам парламентария, биометрия заменит традиционную подпись и тем самым сделает взаимодействие между покупателем и продавцом проще. Сейчас для удалённого оформления сделки требуется заранее направить в Росреестр согласие на электронную регистрацию.
Аксаков считает, что применение биометрии поможет эффективнее бороться с мошенничеством на рынке недвижимости. По его мнению, биометрические данные, подтверждённые уполномоченными структурами, станут надёжным инструментом защиты, так как на сегодняшний день у злоумышленников нет отработанных способов их подделки.
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