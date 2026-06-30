Россияне смогут совершать по недвижимости с помощью биометрии

30 июня 2026, 03:28

Фото: istockphoto/JTKPHOTOz

С 1 июля 2026 года для совершения сделок с недвижимостью можно будет использовать биометрические данные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.