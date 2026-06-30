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Синоптик предупредил об аномальной жаре в Москве

Синоптик Голубев спрогнозировал жару выше +30 градусов в Москве
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Первые дни июля в столице окажутся аномально жаркими. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.



Специалист уточнил, что в среду москвичей ждёт солнечная погода без осадков, воздух прогреется до +30 °C. В четверг ожидается переменная облачность, но жара сохранится. Эти два дня станут самыми знойными на неделе: уже с пятницы температура пойдёт на спад, местами пройдут небольшие дожди.

Голубев также отметил, что в целом июль в Москве ожидается тёплым. При этом количество осадков будет соответствовать климатической норме.

Ранее синоптик Андрей Ильин предупредил, что в Сибири может выпасть снег. Столбики термометра в некоторых регионах опустятся до двух градусов.

Александр Огарёв

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