Синоптик предупредил об аномальной жаре в Москве
Первые дни июля в столице окажутся аномально жаркими. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.
Специалист уточнил, что в среду москвичей ждёт солнечная погода без осадков, воздух прогреется до +30 °C. В четверг ожидается переменная облачность, но жара сохранится. Эти два дня станут самыми знойными на неделе: уже с пятницы температура пойдёт на спад, местами пройдут небольшие дожди.
Голубев также отметил, что в целом июль в Москве ожидается тёплым. При этом количество осадков будет соответствовать климатической норме.
Ранее синоптик Андрей Ильин предупредил, что в Сибири может выпасть снег. Столбики термометра в некоторых регионах опустятся до двух градусов.
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