Сотни человек пытаются попасть из Эстонии в Россию

30 июня 2026, 01:47

Delfi: сотни человек застряли на российско-эстонской границе

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На пункте пропуска в Нарве скопились большие очереди из желающих попасть из Эстонии в Россию. Об этом проинформировал портал Delfi.