Сотни человек пытаются попасть из Эстонии в Россию
На пункте пропуска в Нарве скопились большие очереди из желающих попасть из Эстонии в Россию. Об этом проинформировал портал Delfi.
К концу воскресенья в очереди оставались несколько сотен человек, не успевших пройти пограничный контроль до закрытия границы. В понедельник затор продолжил увеличиваться. В отдельные периоды число ожидающих доходило до 500 человек. При этом пропускная способность КПП в Нарве составляет не более 20 человек в час, из‑за чего некоторым приходится стоять в очереди от 12 до 16 часов.
Проблемы связаны с изменениями в работе пункта «Нарва‑1». С 15 мая Эстония ограничила его работу с 07:00 до 19:00 по московскому времени и сохранила особый порядок функционирования. Эти ограничения создают трудности не только для россиян, но и для жителей приграничных эстонских городов, которые часто ездят в РФ, в том числе, чтобы приобрести товары по более низким ценам.
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