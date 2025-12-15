«Эйс» 77-летней россиянки в Counter-Strike 2 удостоили престижной награды
Пенсионерка из Нижегородской области Ольга Ивановна одержала победу в номинации «Лучший игровой момент года» на международной премии NNYS по компьютерной игре Counter‑Strike 2. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Триумф 77-летней женщине принес момент на карте Dust II, когда бабушка в одиночку устранила всех пятерых противников («эйс»), обеспечив команде победу в раунде. Ролик стремительно распространился в интернете, вызвав бурный восторг у геймеров по всему миру.
Ольга Ивановна ведёт трансляции на Twitch с 2021 года. По словам пенсионерки, компьютерные шутеры стали для неё не только способом отвлечься от повседневных хлопот, но и возможностью пополнить пенсионный доход. В среднем за месяц трансляции приносят ей около 100 тысяч рублей в виде донатов.
За время присутствия на платформе канал i_olga собрал более 245 тысяч подписчиков. Помимо Counter‑Strike 2, стримерша играет в Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другие проекты.
