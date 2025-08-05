05 августа 2025, 18:41

Наталья Бердникова (Фото: Instagram*@ gensyxa)

Наталья Бердникова, более известная под псевдонимом Gensyxa, смогла превратить свое увлечение играми в полноценную и успешную карьеру, став одной из самых востребованных стримерш в русскоязычном интернет-пространстве. Ее деятельность давно вышла за рамки простых игровых трансляций, развившись в настоящий медиабренд. О творческой и личной жизни звезды Twitch читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Gensyxa Начало блога и стримов Натальи Бердниковой Личная жизнь Генсухи Музыка Gensyxa Gensyxa сейчас



Биография Gensyxa

Начало блога и стримов Натальи Бердниковой

Наталья Бердникова (Фото: Instagram*@ gensyxa)



Личная жизнь Генсухи

Наталья Бердникова (Фото: Instagram*@ gensyxa)



«Люди привыкли, что я рофловый, а у меня упор на лирику»: Растущая популярность стримера Ильи Мазелова и хейт от поклонников

Музыка Gensyxa

Наталья Бердникова (Фото: Instagram*@ gensyxa)



Gensyxa сейчас