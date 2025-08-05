Хейт подписчиков, ночная работа и неожиданный разрыв с Toxi$: Как сейчас живет стример Gensyxa?
Наталья Бердникова, более известная под псевдонимом Gensyxa, смогла превратить свое увлечение играми в полноценную и успешную карьеру, став одной из самых востребованных стримерш в русскоязычном интернет-пространстве. Ее деятельность давно вышла за рамки простых игровых трансляций, развившись в настоящий медиабренд. О творческой и личной жизни звезды Twitch читайте в материале «Радио 1».
Биография Gensyxa
Наталья Бердникова родилась 8 февраля 1999 года в Ижевске. С детства она увлекалась видеоиграми, особенно Counter-Strike и The Sims 2, проводя часы за компьютером. Вместе с братом она часто посещала киберклубы, а когда отец купил семье ПК, полностью погрузилась в игровую вселенную.
Несмотря на увлечение играми, Наталья хорошо училась в школе и даже была отличницей до старших классов. Однако в 16 лет она начала подрабатывать официанткой, барменом и кальянщицей, чтобы не зависеть от родителей. Ночные смены сказывались на успеваемости, но зато она смогла копить на оборудование для стримов.
Начало блога и стримов Натальи Бердниковой
В 2013 году Gensyxa создала канал на YouTube, где выкладывала летсплеи, челленджи и обзоры игр. Однако проект не приносил ей удовлетворения, и она забросила его, сосредоточившись на Twitch, куда пришла в 2015 году.
Первые стримы были посвящены CS:GO, но со временем Наталья добавила IRL-контент (общение с подписчиками, распаковки подарков, рассказы о жизни). Ее харизма и открытость привлекли аудиторию: количество подписчиков на Twitch превысило 1,5 млн, а за один из стримов фанаты задонатили ей 1 млн рублей.
В последнее время Gensyxa стала одной из самых востребованных стримерш в русскоязычном интернет-пространстве. Одним из ключевых направлений ее работы стали регулярные розыгрыши ценных призов для подписчиков, что значительно повышает вовлеченность ее аудитории.
Особое внимание стримерша уделяет развитию собственного мерча. Под брендом Gensyxa выпускаются различные товары: от стильных худи и футболок до эксклюзивных аксессуаров. Эта линейка продукции пользуется стабильным спросом среди поклонников, становясь дополнительным источником дохода и способом укрепления связи с аудиторией.
Личная жизнь Генсухи
Наталья Бердникова всегда открыто делилась подробностями своей личной жизни с подписчиками. Ее романтическая история началась в 2018 году с отношений со стримером des0ut (Алексей), ради которого она переехала из родного Ижевска в Санкт-Петербург. Этот переезд стал важным этапом в ее жизни, хотя сам роман продлился лишь до 2020 года.
Следующие три года ее сердце принадлежало популярному блогеру Evelone (Вадим Козаков). Это был самый продолжительный и обсуждаемый роман в ее жизни. Пара вместе путешествовала, появлялась на стримах, но в 2023 году неожиданно для поклонников рассталась. Как признавалась позже Наталья, это расставание стало для нее серьезным испытанием.
2024 год принес новый виток в личной жизни стримерши — яркий, но короткий роман с рэпером Toxi$ (Андрей Смелянский). Их отношения, начавшиеся тайно, стали публичными, когда музыкант сделал признание в любви прямо на сцене московского концерта. Однако уже через два месяца пара объявила о расставании.
На сегодняшний день Наталья сознательно выбрала одиночество, сосредоточившись на карьере и творчестве. В своих стримах она неоднократно подчеркивала, что ценит нынешнюю свободу и не планирует новых серьезных отношений в ближайшее время.
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Музыка Gensyxa
Наталья Бердникова начала осваивать музыкальное поприще в 2024 году, расширяя границы своего творчества за пределы стриминга. Ее дебютом стал февральский коллаб с рэпером Toxi$ в треке «Игры», созданный в рамках шоу Егора Крида «Битва треков». Композиция вызвала бурную реакцию: с одной стороны, 1,5 млн просмотров за 10 дней, с другой — неоднозначные отзывы о чрезмерном использовании автотюна и неидеальном сведении вокалов.
Не остановившись на первом опыте, уже в марте 2024 года Gensyxa представила сольную работу «Не тороплюсь», демонстрирующую заметный прогресс в вокале и попытку создать лирическую атмосферу. Хотя критики отмечали простоватость текста, этот релиз показал серьезность намерений стримерши в музыке.
Новым этапом стал июньский 2025 года трек «Френдзоун», где Наталья затронула тему сложных дружеских отношений. В этой работе проявились более уверенный вокал и качественный продакшн, хотя вопросы к глубине текстов и оригинальности звучания остались. Несмотря на полярные оценки, Gensyxa продолжает музыкальные эксперименты. Ее фанаты разделились: одни верят в потенциал и ждут дебютного мини-альбома, другие советуют сосредоточиться на стримах.
Gensyxa сейчас
В 2025 году Наталья Бердникова продолжает успешно развивать свою многогранную карьеру. Основой её деятельности остаются стримы на Twitch, где её канал с 1,5 миллионами подписчиков регулярно радует зрителей игровыми трансляциями, IRL-контентом и совместными эфирами с другими популярными стримерами.
Параллельно со стриминговой деятельностью Gensyxa активно развивает музыкальное направление. Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, Наталья продолжает совершенствовать своё музыкальное мастерство, рассматривая возможность выпуска мини-альбома.
На будущее Наталья строит амбициозные планы, включая возможное открытие собственного тату-салона и расширение линейки мерча под своим брендом.